MHP 2023'e odaklanıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Başkanlık Divanı’nı topladı. Toplantıda İstanbul’da yapılan seçimler ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

BAHÇELİ’YE RAPOR SUNULDU

Bahçeli, A takımını İstanbul için görevlendirmişti. İstanbul’da görev yapan genel başkan yardımcıları hazırladıkları raporları toplantıda Bahçeli’ye sundu. Edinilen bilgilere göre Bahçeli sonuç ne olursa olsun seçmenin iradesine her zaman saygı duyacaklarını vurguladı.

ALGI OPERASYONLARINA DİKKAT

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın dağılması yönünde algı oyunları yapılacağı uyarısı yaptı. Türkiye’nin 2023 lider ülke Türkiye vizyonu doğrultusunda ittifakın devam edeceğini belirten Bahçeli, 4 yıl seçimsiz bir sürecin geçeceğine işaret etti. Bahçeli, bu süreçte esas hedeflere odaklanılması gerektiğini vurguladı.