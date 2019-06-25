Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim MHP 2023e odaklanıyor
2019 YEREL SEÇİMİ

MHP 2023'e odaklanıyor

23 Haziran İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardın dan siyasi partilerde seçimin analizi başladı. Cumhur İttifakı’nın ortaklarından MHP dün seçim sonuçlarını masaya yatırdı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin Başkanlık Divanı’nı topladı. Toplantıda İstanbul’da yapılan seçimler ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

BAHÇELİ’YE RAPOR SUNULDU

Bahçeli, A takımını İstanbul için görevlendirmişti. İstanbul’da görev yapan genel başkan yardımcıları hazırladıkları raporları toplantıda Bahçeli’ye sundu. Edinilen bilgilere göre Bahçeli sonuç ne olursa olsun seçmenin iradesine her zaman saygı duyacaklarını vurguladı.

ALGI OPERASYONLARINA DİKKAT

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın dağılması yönünde algı oyunları yapılacağı uyarısı yaptı. Türkiye’nin 2023 lider ülke Türkiye vizyonu doğrultusunda ittifakın devam edeceğini belirten Bahçeli, 4 yıl seçimsiz bir sürecin geçeceğine işaret etti. Bahçeli, bu süreçte esas hedeflere odaklanılması gerektiğini vurguladı.

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SEÇİM
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