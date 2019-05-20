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Seçim MHP adayını geri çekti AK Partiyi destekleyecek
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2019 YEREL SEÇİMİ

Yusufeli seçiminde 2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

MHP adayını geri çekti: AK Parti'yi destekleyecek

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle, YSK tarafından yenilenen seçimler öncesi MHP adayını çekti. AK Parti ve MHP, 2 Haziran’da yapılacak olan seçimlere Cumhur ittifakıyla girme kararı aldı.

Haber Merkezi IHA
Yusufeli'nde 2 Haziran'da seçimler yenilecek
IHA
Yusufeli'nde 2 Haziran'da seçimler yenilecek
Yusufeli'nde 2 Haziran'da seçimler yenilecek
IHA
Yusufeli'nde 2 Haziran'da seçimler yenilecek
Yusufeli'nde 2 Haziran'da seçimler yenilecek
IHA
Yusufeli'nde 2 Haziran'da seçimler yenilecek
Yusufeli'nde 2 Haziran'da seçimler yenilecek
IHA
Yusufeli'nde 2 Haziran'da seçimler yenilecek

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerin ardından CHP’nin itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin 2 Haziran’da yenilenmesine karar verdi. İlçede yeniden seçim heyecanı yaşanırken seçim sonucu MHP’nın oylarına kaldı.

Seçim sonucunu MHP oyları belirleyecek

Yeniden sandık başına gidecek Yusufeli’nde seçim heyecanı yaşanırken, 542 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı Erdal Demirci seçimlerden çekilme kararı aldı. İlçede Cumhur ittifakı AK Partili Eyüp Aytekin’le seçimlere katılacak. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP farklı adaylarla seçime girmiş, AK Parti adayı Eyüp Aytekin bin 819 oy alırken, MHP’li Erdal Demirci ise 542 oy almıştı. YSK’nın ilçede seçimlerin yenilenmesine karar vermesinin ardından genel merkez talimatıyla MHP, 2 Haziran’da yapılacak olan seçimlere Cumhur ittifakıyla girecek.
MHP Yusufeli ilçe Başkan Hüseyin Çakaloğlu yaptığı açıklamada, ”31 Mart yerel seçimlerine kendi adayımızla girmiştik. Fakat seçimlerin yenilenmesinin ardından genel merkezin talimatıyla 2 Haziran’daki seçimlere Cumhur ittifakıyla girme kararı aldık” dedi.

"Milletin iradesi başımızın üstüne"

Cumhur ittifakı adayı AK Partili Eyüp Aytekin 2 Haziran’da yenilenecek seçimle ilgili yaptığı açıklamada "Tekrar bir seçime gidiyoruz. Milletin iradesi başımızın gözümün üstüne. 2 Haziran seçimlerine hazırlıklarımız, Ramazan ayı nedeniyle sakin, sessiz bir seçim kampanyasıyla devam ediyor. Bundan önce 10 yıllık belediye başkanlığı görevim ve bundan sonra ilçemize katabileceklerimizi halkımızla paylaşıyoruz. Yusufeli ilçemiz zor bir süreçten geçiyor. Yeni yerleşim yeriyle, barajları ve kamulaştırmalarıyla insanlarımızın sorunlarının olduğu bir coğrafya burası. Bu sorunların cevabını ve çaresi AK Parti iktidarı çözebilir. Dolayısıyla Ak Partiden bir belediye başkan olması gerektiğini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. İnşallah 2 Haziran’da yapılacak seçimlerimiz ülkemiz ilimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
Yusufeli’nde 2 Haziran’da yapılacak belediye seçimlerine 5 bin 219 seçmen sandığa gidecek.

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