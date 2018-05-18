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2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMİ

Son dakika haberleri: MHP'nin 27'nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı

MHP'nin aday listesi belli oldu

MHP, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı seçimiyle beraber yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için milletvekili aday listesini açıkladı. Buna göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aday listesinde memleketi Osmaniye'den 1'inci sırada yer aldı.

AA
MHP'nin 27'nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı.
MHP'nin 27'nci Dönem milletvekili aday listesi açıklandı.

Listede, Ankara 1'inci Bölge 1'inci sırada Mevlüt Karakaya, 2'nci sırada Zühal Topçu ve 3'üncü sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara 2'nci Bölge 1'inci sıradaki Sadir Durmaz'ı Nevin Taşlıçay ve Abdullah Ağar takip etti. Ankara 3'üncü Bölge 1'inci sırada yer alan Yaşar Yıldırım'ı ise Erkan Haberal ve Fatih Çetinkaya izledi.

İstanbul'da listenin ilk 3 sıralarında; 1'inci Bölge'de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, 2'nci Bölge'de Celal Adan, Cemal Çetin ve Nur Tuğba Aktay, 3'üncü Bölge'de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Arzu Erdem bulunuyor.

İzmir'de ilk 3 sıralarda; 1'inci Bölge'den Hasan Kalyoncu, Selahattin Şahin ve Cihan Aslan, 2'nci Bölge'den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve Yalçın Koçyiğit aday gösterildi.

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