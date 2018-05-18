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2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE GENEL SEÇİMİ

MHP'nin aday listesi YSK'ya sunuldu

MHP'nin aday listesi YSK'ya sunuldu

MHP'nin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi, genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız tarafından YSK'ya verildi.

AA
MHP Genel Merkezi
MHP Genel Merkezi

MHP'nin 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi, genel başkan yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verildi.

Yalçın, Kuruldan çıkarken yaptığı açıklamada, MHP'nin 87 seçim çevresinde yani seçim çevrelerinin tamamında seçime gireceğini söyledi.

600 milletvekili adayının yer aldığı listeyi eksiksiz şekilde YSK'ya teslim ettiklerini belirten Yalçın, "Bu gidişatta partimiz artık sahalarda sizlere ve kamuoyuna takdim ettiğimiz 600 güzide insanımızla birlikte önümüzdeki seçimlerde yeni sistemin ne olduğunu, Cumhur İttifakı'nı, ülkede yaşanan bu değişimin neden gerekli olduğu izahını yapacaktır." dedi.

Milletvekili aday listelerinin bin 730 değerli dava arkadaşlarının içinden seçildiğini, neticede 600 kişiden oluştuğunu ifade eden Yalçın, bunlardan 70'inin kadın, 6'sının engelli olduğunu ifade etti.

Yalçın, "Bugünkü başvurumuzun öncelikli olarak devletimize, ülkemize, milletimize, partimize ve bizimle yola çıkmak suretiyle kamuoyunun karşısına çıkan değerli arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

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