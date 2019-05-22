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Seçim MHPnin yeni rotası fabrikalar
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2019 YEREL SEÇİMİ

MHP’nin yeni rotası fabrikalar

23 Haziran’da yapılacak seçim için İstanbul'a mitili atan MHP, çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görevlendirdiği kurmayları ve 15 il başkanı İstanbul'da seçim çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bahçeli, yarın da İstanbul'da 100 binden fazla hemşehrisi olan 16 il başkanı ile Ankara'da toplantı yapacak. Ardından 16 il başkanı da İstanbul çalışmalarına katılacak. Kalan 50 il başkanı da 30 Mayıs'ta Ankara'ya gelecek. MHP lideri Bahçeli, 50 il başkanını da İstanbul'da görevlendirecek. Hemşehri hareketi kapsamında hemşehri dernekleri ile organizasyonlar gerçekleştirilecek.

23 HAZİRAN'A KADAR İSTANBUL'DA

MHP lideri Bahçeli'nin İstanbul'da genel koordinatör olarak görevlendirdiği Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın İstanbul'da sıkı yönetim ilan etti. Bahçeli'nin talimatıyla Yalçın tarafından görevlendirilen isimler 23 Haziran'a kadar İstanbul'da olacak. Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programları devam edecek. Ancak yapılan seçim çalışmaları kapsamında MHP, mahallelerde özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarını çalarak iftar yapacak.

SANAYİ SİTELERİNE ZİYARET

Ramazan Bayramı'nda da sahada olacak MHP, bayram sonrası çalışmalara hız verecek. Tam saha pres stratejisine uygun olarak ev ev sokak sokak dolaşılacak. MHP'li isimler sanayi sitelerine, fabrikalara giderek işçilerin de nabzını tutacak.

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