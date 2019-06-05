Seçim Millet görevinin başındadır
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2019 YEREL SEÇİMİ

Millet görevinin başındadır

MHP lideri Devlet Bahçeli, YSK’nın, seçim kurulu başkanları ile ilgili aldığı karara ilişkin “Anlaşılması zor” diye konuştu. Karara tepki gösteren Bahçeli, "Şimdi 19 gün bu tartışılacak, bunun da tadı tuzu kalmıyor. Sabırlı olacağız. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler esas görevli millettir, millet de görevinin başındadır” dedi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.
Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

MHP lideri Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti. Burada kendisini bekleyen partililerle tek tek bayramlaşan Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle mezara su döktü.

Bahçeli, YSK'nin iptal edilen İstanbul seçimleri kapsamında soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarını 23 Haziran'da görevlendirilmesiyle ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi:

YSK KARARININ ANLAŞILMASI ZOR

"Bu tür davranışların anlaşılması zordur. Hangi anayasal kurum olursa olsun bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir. Soruşturmaya muhatap olanların haklılığı ya da haksızlığı belirlenmeden 'gelin seçimi beraber yapıyoruz' demek, siyaseten tartışılır. 19 gün bu tartışılacak, tadı tuzu kalmıyor. Onun için sabırlı olacağız. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler esas görevli millettir, millet de görevinin başındadır."

BU SEÇİMLER ÖNEMLİ BİR ADIM

Bahçeli, "Artık bayramın ilk gününden itibaren Türkiye'yi meşgul edecek konuların başında İstanbul seçimleri gelmektedir. Sevgi, saygı içerisinde, gerilim yaratmadan YSK'nın aldığı kararları da aşırı derecede tartışmadan seçimleri gerçekleştirmeliyiz. Sonuç ne olursa olsun, gelecek açısından önemli bir adım görülmeli bu seçimler... MHP olarak biz, bu düşünceyle bayram sonrası Türkiye'yi okumaya çalışıyoruz" dedi.

BAŞLAMIŞKEN SONLANDIRMAK GEREKİYOR

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı ile ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Bahçeli, "Terörle mücadele kararlı ve kesintisiz devam ettirilmeli. Türk milletini her aşamada meşgul edebilecek bu durum ortadan kaldırılmalı. Şu an için pençe Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu pençe kartal pençesi gibi kuvvetli bir pençedir. Sonuç hayırlı olacaktır" diye konuştu.

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Bahçeli yeni parti iddiaları hakkında ilk kez konuştu
OYNAT 01:22
Bahçeli yeni parti iddiaları hakkında ilk kez konuştu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, kurulması gündemde olan yeni parti iddiaları için, 'Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. İktidar deneyimleri, muhalefet deneyimleri olan siyasi partiler, demokrasinin akan nehirleridir. Bu akan nehirleri; çaya, dereye çevirmenin, zaafiyete uğratmanın gereği yoktur. Davutoğlu bey ne yapacak, 103 tane parti var. 104. olacağım diyorsa yolu açık olsun.' diye konuştu.

23 Haziran’da İstanbul bayramı
SEÇİM
23 Haziran’da İstanbul bayramı
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