Millete parmak sallayanlar dersini alacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs’ta “millete parmak sallayanların” dersini alacağını söyledi.

Malatya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kent'te vatandaşlara hitap eden Erdoğan, “Pazara hazır mıyız? Yalnız unutmayın, pazara kadar değil mezara kadar beraberiz. Onun için şu 5 günü dolu dolu geçireceğiz. Çok çalışıyoruz. Pazar gününün akşamı inşallah adeta yeni bir zaferle sandıklardan çıkıyoruz” dedi.

TERÖRİSTLERLE YOL YÜRÜYOR

14 Mayıs'ta Malatya'nın bir kez daha dik ve vakur tavrını ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, “Malatyalı, terör örgütlerinin uzantılarıyla yol yürüyenlere fırsat vermedi. Malatyalı, insanımızı 'Alevi-Sünni, Kürt-Türk' diyerek bölmeye çalışanlara 'dur' dedi. Bay bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil'den alıyor. Peki parlamentodaki görüşmeleri kimlerle yapıyor? PKK'nın parlamentodaki uzantılarıyla yapıyor. Ne kadar terörist varsa Bay bay Kemal onlarla yol yürüyor. İşte benim ülkem, benim milletim bu teröristlerle el ele yürüyenleri Pazar günü sandığa gömecek mi?” sözlerini kullandı.

ŞEHRİ HAYALLERİYLE BULUŞTURACAĞIZ

Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmakla kalmayacaklarını, şehri her alanda hayalleriyle buluşturmanın peşinde koşacaklarını ifade eden Erdoğan, bunun için 28 Mayıs'ın çok büyük önem arz ettiğini vurguladı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye genelinde 14 Mayıs'ta yüzde 49,52 ile sergilediğiniz duruşu, bu sefer 28 Mayıs'ta çok daha güçlü bir şekilde tamamlamaya hazır mıyız? Bu ne demektir, demek ki 70'in üzerinde Malatya bir oyla sandıkları patlatacak. 'Eserler yarım kalmasın, hizmetler, projeler, yatırımlar yarım kalmasın' diyeceksiniz. 'Hayaller ve hedefler yarım kalmasın' diyeceksiniz. 'Elleri böğürlerinde bekleyen mazlumların umutları sürsün' diyeceksiniz.”

15 SEÇİM 15 MAĞLUBİYET

“Bu Bay bay Kemal'den bir şey olmaz. Onu biz SKK'nın başında olduğu zamanlardan biliyoruz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Hatırlayın Savaş Ay'ın röportajında SSK Genel Müdürü’yken Bay bay Kemal'in neler yaptığını hatırlayın. Bundan bir şey olmaz. Bu, memurluğunu bile doğru dürüst yapamadı. 15 seçim, 15 mağlubiyet. Şimdi yeni bir mağlubiyete hazırlanıyor. Malatya onun gereğini yapacak mı? 'Manşetleriyle, açıklamalarıyla milletimize parmak sallayanlar derslerini alsın' diyeceksiniz. Dosta güven aşılayacak, ülke düşmanlarına korku salacak çok yüksek bir oy oranıyla inşallah sandıkları patlatacaksınız. Sizlerden inşallah bu sefer yine rekor bekliyorum.”

Rehavete kapılmamalıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs’ta sergilenen iradenin bu sefer çok daha güçlü bir şekilde 28 Mayıs’ta sandığa yansıtılması gerektiğine vurgu yaparak, “Ne işimiz, gücümüz, planımız varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Hayatta hemen her şeyin kazası vardır. Ama unutmayın sandığın kazası yoktur. Rehavete kapılmayacağız. Zafer sarhoşluğuna girmeyeceğiz. Allah korusun, yerle yeksan oluruz. Sandıklara sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkeyle bağını koparmış mankurtlar

Depremzedelere, “Sırf kendilerine oy vermediniz diye, size zulmedenlere, size edepsizce hakaret edenlere bakıp da asla hüzünlenmeyin” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Yaptıkları üç beş kuruş yardımı, sizlerin başına kakanlara bakıp da asla kendinizi garip hissetmeyin. Bunlar ülke ve milletle gönül bağını tamamen koparmış bir avuç mankurttur. Bunlar 'Millet de sizin düşmanınızdır' diyen tek parti faşizminin günümüzdeki özentileridir. Bunlar, vicdanı Anadolu coğrafyası kadar büyük aziz milletimizi asla temsil edemezler. 28 Mayıs, inşallah on yıllardır halka rağmen halkçılık yapan bu zihniyetten, ülkemizin kurtuluşunun da miladı olacaktır. Siyasi tercihiniz ne olursa olsun biz, Cumhur İttifakı olarak sizin yanınızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz.”

Emekliye zam sinyali

Kampanya döneminde meydanlarda milyonlarla hasret giderdiklerini kaydeden Erdoğan, “40 yılın, 50 yılın işini 40-50 güne sığdırmayı başardık. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin sorununu çözdük. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın inşallah hesabı içerisindeyiz” dedi.

Teröristlerle ittifakı gizleyemezsiniz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kandil’deki terörist elebaşlarının, videolarla CHP Genel Başkanı’na alenen oy istediğini belirterek muhalefetin bu video üzerinde tepindiğini söyledi. Erdoğan, Malatya’daki programı sonrası geçtiği Sivas’ta Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan 100 bin kişiye hitap etti. Erdoğan, 6’lı Masa’nın teröristlerle ittifakı gizleyemeyeceğini kaydederek şunları söyledi:

ARSIZCA TEPİNİYORLAR

“Şimdi çıkmışlar bu gerçekleri 5 saniyeye sığdıran gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü bir video üzerinde arsızca tepiniyorlar. Bu terör elebaşları, seçim sonrasında da bu zata verdikleri desteği açıkça devam ettirdiler. Van’da ne dediler, ‘kana kan, intikam intikam’ dediler. Bu naraları atanlarla ortak miting düzenlerken asla gocunmadılar, asla utanmadılar. Oysa ki takke düşmüş, kel görünmüştür. Milletin gözünden kaçırmaya çalıştıkları tüm rezillikler tek tek ortaya saçılmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar iktidara gelmek, koltuklarını korumak uğruna bölücü ve FETÖ’cülerle kurdukları ortaklığı gizleyemezler.”

GANDİ’YDİ, ŞİMDİ ‘NAZİ KEMAL’ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun son günlerde milliyetçi oylara göz dikmesine ilişkin de “CHP Genel Başkanı, bir kaset kumpasıyla, güya ‘Gandi Kemal’ olarak başladığı siyasi yolculuğunu, böylece ‘Nazi Kemal’ olarak bitirecektir. Bu hakaretlerin, bu densizliklerin hepsi, kaybedeceklerini anlayanların son çırpınışlarıdır” dedi. 14 Mayıs Seçimleri sonrası muhalefetin sergilediği tavra işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti: “14 Mayıs’tan bu yana milletimize ve depremzedelerimize yapılanlar, CHP Genel Başkanı ve yoldaşlarının yüzüne kara bir leke olarak yapışmıştır. Çıkıp milletten özür dilemek, af dilemek yerine, bu rezillikleri ısrarla görmezden gelmişlerdir. Nefret söylemlerinin üzerine gitmek yerine körüklemişlerdir. Hatalarını kabullenmek yerine bize oy veren 27 milyon insanımızı vatanı satmakla itham etmişlerdir.”



















