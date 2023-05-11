Milletim tahriklere gelmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon ve Giresun’da “14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitinglerde, vatandaşlarla bir araya geldi. “Milli irade, kutuplaşmayı tahrik edenleri reddedecektir” diyen Bahçeli, “Kavga, kaos, kargaşa, karanlık, kriz arayanlara acıklı derslerini vermek için aziz milletim sıra sende” ifadelerini kullandı.

MİLLET İRADESİNE ZİNCİR VURULAMAZ

Batı medyasında son dönemde yapılan haberlere tepki gösteren Bahçeli, “Son günlerde özellikle bazı ülkelerde yayımlanan dergi veya gazetelerin aziz milletimizin iradesine, Türkiye’nin demokrasi itibarına ilkel ve ilkesiz dayatmalarda bulundukları gözlemlenmektedir. Batı 14 Mayıs seçimleri öncesi aleni şekilde zillet ittifakından yana tarafını koymuştur. Türkiye’nin iç siyasi gündemine karışmak, demokrasi namusunu lekelemeye çalışmak bir defa gayriahlaki ve gayrimeşru bir tavırdır. Hiç kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz, bunu kendinde hak göremez. İktidarın ruhsatı ne ABD’den ne İngiltere’den ne Almanya’dan ne de Fransa’dan alınabilecektir” dedi.

TUZAĞI DADAŞLAR BOZDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum programında yaşananlara değinen Bahçeli, şunları söyledi: “Erzurum’da yaşanan ve Trabzon kültüründen, Trabzon’un mayasından, Trabzon’un asaletinden nasibini alamamış bir şahsın neden olduğu olaylar bayağı bir provokasyondur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının meydan meydan dolaşıp fitne ve nifak saçması, görevini ihmale ederek, şehrine ihanet ederek, ağır kusurlu siyasi faaliyetler içinde bulunması kesinlikle sakıncalıdır, sancılıdır, mahsurludur, ezcümle yanlış üstüne yanlıştır. Erzurum’da çok tehlikeli bir provokasyon testi yapılmış ve nihayetinde ve doğal olarak aklıselim galip gelerek kaos provası ters tepmiştir. Erzurum’da kurulan dış bağlantılı tuzak Dadaşların sorumlu ve şuurlu tavırlarıyla bozulmuştur.”

TERÖRİSTLER KAYBEDECEK

14 Mayıs seçimlerinin çok kritik önemde olduğunu ifade eden Bahçeli, “Pazar günü fitneciler kaybedecek. Kötüler kaybedecek. Şeytani planlar kaybedecek. Tasarlanmış demokratlar kaybedecek. Sipariş anketler kaybedecek. Ahlaksızlar kaybedecek. Teröristler kaybedecek. Ekonomik tetikçiler kaybedecek. Küresel komplolar kaybedecek. Karanlık senaristler kaybedecek” dedi. CHP’nin dış politika vaatlerini eleştiren Bahçeli, “Kılıçdaroğlu’nun dış politika danışmanı ve milletvekili olan bir çürümüş, Suriye’den askerlerimizi çekeceklerini, Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmayacaklarını açıkladı. Kıbrıslı Türklerin içişlerine karışmamak demek adayı Rumlara teslim etmek demektir. CHP yönetimi küresel güçlerin kuklasıdır” diye konuştu.







