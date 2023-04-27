Muharrem İnce'den Ali Babacan'a: O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimine ilişkin çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret eden İnce, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Öte yandan, İnce, gençlerin bu yoğun ilgisine öz çekim yaparak karşılık verdi.

'Kemal Bey'e de oy vermez'

Seçim çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce, Ankara’nın Etimesgut ilçesini ziyaret etti. Bir gazeteci İnce'ye, Ali Babacan'ın, seçimin ikinci tura kalması durumunda kendisine oy vermeyeceğine ilişkin sözlerini sordu.

Babacan'ı eleştiren İnce, “O birinci turda Kemal Bey’e oy verecek mi ondan da şüpheliyim” dedi.





Ne olmuştu?

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen Muharrem İnce'yle ilgili bir soruyu yanıtlamıştı. Babacan, "İnce ikinci tura kalırsa kendisine oy vermem" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin ardından Muharrem İnce'den konuyla ilgili, "Bu tipler hiçbir zaman referansını Atatürk’ten alan bu toprakların evlatlarına destek olmazlar. İpleri hep dışarıdadır" dedi. FETÖ’cülerin ve onları destekleyenlerin oylarını istemediğini daha önce de söylediğini belirten İnce, "Kendisine, açıklaması için ve maskesini kendi düşürdüğü için teşekkür ederim" diye konuştu.

Yaşananların ardından Muharrem İnce 'Seçime günler kaldı' başlıklı bir video paylaştı. Yedili Masa'yı yerden yere vuran Muharrem İnce şu açıklamalarda bulundu:

'Davutoğlu halasını bile ikna edememiş'

“Türkiye bir kader seçimine doğru gidiyor. Sayılı günler kaldı. Ancak altılı masadan garip sesler geliyor. Sayın Davutoğlu, 90 yaşındaki halasını dahi ikna edemediğini söylüyor.

'Babacan tabanının CHP'ye oy vermeyeceğini söylüyor'

Sayın Babacan, ‘Tabanımızın hepsinin CHP’ye oy vermeyeceğini, CHP’lilere ilettik’ diyor. Daha önce de Türklük tartışması açıyor. Anayasa’nın ilk dört maddesini tartıştırıyor. ‘İkinci tura kalırsa Muharrem İnce’ye oy vermem’ diyor. ‘İkinci tura kalırsa Muharrem İnce’ye oy vermem’ demekle aslında birinci turda da ne yapacağının belli olmadığını söylüyor.

'Bu Türkiye'ye bir tuzaktır'

Yani bunun Türkiye meali şudur: 'Biz listelere girdik. CHP listelerine yerleştik. Yerimiz garanti. İster CHP’ye oy verin, ister vermeyin’ diyor. Bu Türkiye’ye bir tuzaktır. Milletimize nasıl bir kazık ataklarını 15 Mayıs sabahı hep birlikte göreceğiz. Millet İttifakı doğru konumlanmamıştır.

CHP ve İYİ Parti'ye sitem

Bunun doğrusu, CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi birlikte yapmalılardı. Bunu defalarca gündeme getirdim ama ne yazık ki bizi dinleyen olmadı. Seçim günü hep birlikte göreceğiz, CHP listelerinde garanti yerlere yerleşen bu arkadaşların, Türkiye’ye ve milletimize nasıl bir tuzak kuracaklarını hep birlikte yaşayacağız.”











