Murat Kurum: Siyasi ikbalini ve sırtını terör örgütlerine dayayanlar 14 Mayıs'ta kaybedecek

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Aşık Veysel'in "Ölümsüz olmak istersen eğer, dünyaya bırakırsın bir eser" sözünü kendilerine rehber edinerek, Zara'dan Kangal'a kadar Sivas'ın dört bir yanına hizmet edip eserler verdiklerini söyledi. Sivas'a yapılan yatırımları anlatan Kurum, "Toplam yatırım değeri 1,8 milyar lira olan 30 dev eserimizi, Sivaslı kardeşlerimize armağan ettik. Sivas'ımızda 218 milyon liralık yatırımla millet bahçemizi ilk fidanlarıyla buluşturduk, Sivas'a yakışır bir meydanı kazandırdık. Kapalı otoparkımızın ve Kale projemizin yeni etabını başlattık. Yine 1,6 milyar lira yatırımla merkezde Yenimahalle'de 746 sosyal konutumuzun anahtarlarını teslim ettik. İçme suyundan yol yapımlarına, sosyal donatılardan güneş enerjisi santrali yapımına, kamu binalarından iskan konutlarımıza kadar 28 eserimizin de açılışını gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.