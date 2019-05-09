Mütevazılık samimiyet

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul’daki yeni seçim sürecinde mütevazılık ve samimiyet öne çıkartılacak. Seçim çalışmaları bu ilkeler doğrultusunda şekillenecek.

Kampanyada her kesim kucaklanacak, vatandaşla bire bir diyalog kurulacak. Salon toplantıları yerine mahalle ve ev ziyaretleri tercih edilecek. Kibirli davranış ve gösterişten kaçınılacak. Vatandaşın yaşamını kolaylaştıracak, trafik çilesini sonlandıracak projeler anlatılacak.

SOMUT ADIMLAR

Özellikle daha önceki seçimlerde tercihini AK Parti ve Cumhur İttifakı’ndan yana kullanan ama son seçimde sandığa gitmeyen veya farklı bir adayı destekleyen seçmen belirlenecek. Bu seçmenlerin beklenti ve istekleri dinlenerek, kararlarını Cumhur İttifakı’ndan yana kullanmaları için somut adımlar atılacak.

HATALARA İZİN YOK

Öte yandan, Erdoğan’ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin, hukuka güvenlerinin tam olduğunu belirterek, “İstanbul seçimi hafife alınacak bir durum değil. Aradaki fark bu kadar az olmasaydı ve yaptığımız itirazlarla bu fark kapanmasaydı, mesele buralara kadar gelmezdi. Biz de bu kadar ısrarcı olmazdık. Vatandaş da bu seçimlerin yenilenmesini istiyordu. Hukuk yerini buldu. İşi sıkı tutacak ve aynı hataların bir daha yaşanmasına müsaade etmeyeceğiz. Vakit kaybetmeden çalışmalara başlamalıyız” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

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