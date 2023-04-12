Numan Kurtulmuş: 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin bir istikamet tayini seçimidir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı tarafından Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerin Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirterek, "14 Mayıs Türkiye'nin kader seçimlerinden birisidir. 14 Mayıs sadece Türkiye'de kimin Cumhurbaşkanı olacağının ya da parlamentoda hangi milletvekillerinin milletvekili olacağının tespiti ve tayini seçimi olmasının çok ötesinde Türkiye'nin bir istikamet tayini seçimidir. Türkiye şimdiye kadar devam etmiş olduğu yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde dünyada sözü geçen, gücü geçen bir Türkiye istikametinde istikrarlı bir ülke olarak yoluna mı devam edecek ? Daha şimdiden parçalı yamalı bohça gibi bir koalisyon olarak ortaya çıkan, Türkiye'yi nasıl yöneteceklerine dair ortak fikir ve kanaatleri olmayan, ne şekilde Türkiye'yi ileriye taşıyacaklarına ilişkin milletle paylaşacakları bir vizyonları olmayan bu yedi artılı koalisyonun istikametinde mi olacak ? Yani istikrarsız, parçalı, uluslararası alanda itibarı olmayan, ne istikamete gideceğini bilmeyen bir Türkiye mi olacaktır? Ben inanıyorum ki milletimiz Allah'ın izniyle 14 Mayıs seçimlerinde yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçecek ve AK Parti'yi açık ara Meclis'in birinci partisi yapacaktır" diye konuştu.