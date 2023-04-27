Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanlığı sisteminden geriye dönüş asla olmaz

“Kızılelma'nın yanına gidin bir fotoğraf çektirin”

Muhalefeti Teknofest’e davet eden Numan Kurtulmuş, “Madem Türkiye'nin milli savunma sanayisini desteklemek gibi bir şeyler söylüyorsunuz. Gelin Türkiye'nin iftiharı olan Teknofest'i ziyaret edin. Orada on binlerce yüz binlerce gencin sevincine ortak olun ve Türkiye'nin bir şekilde büyük kazanımlar elde etmiş olduğu bu alandaki başarılarını siz de yerinde müşahede edin. Örneğin daha dün denilecek kadar kısa bir süre önce teneke diye dalga geçtiğiniz ve salı günü Yeşilköy Havalimanı’nın pistine gelerek Teknofest alanına gelin, KIZILELMA'nın yanına gidin bir fotoğraf çektirin. Altına da şu notu düşün. Halkımızdan özür diliyoruz. Teneke olduğunu zannediyorduk ama bu dünyanın ilk insansız hava savaş uçağıymış” diye konuştu.