Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanlığı sisteminden geriye dönüş asla olmaz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş, “Türkiye'nin milli savunma sanayindeki başarıları ve Türkiye'nin özellikle uzay ve havacılık sektöründeki ileri adımlarının milletimiz tarafından nasıl iftiharla, gururla karşılandığının altını çizerek bir kere daha ifade etmek isterim. Bundan büyük bir gurur duyuyoruz. Maalesef birileri de milletin bu gururuna ortak olmak yerine ortaya konulan her ileri adımı tahfif ederek bunları değersizleştirme, küçük görme gibi basit bir siyasetin içerisine giriyorlar. Her ne kadar seçim yaklaştıkça ‘biz iktidara geldiğimizde İHA’lara, SİHA’lara dokunacağız’ diyenler şimdi baktılar ki milletin böyle büyük teveccühü var, dil değiştirdiler. Bu hayra alamettir” dedi.