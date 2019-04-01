Yerel Seçim 2019
Seçim Ordu Seçim 2019 - Ordu Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Ordu Seçim 2019 - Ordu Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Ordu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ordu ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Ordu Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Ordu Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ordu seçim sonuçları.
Ordu seçim sonuçları.

Ordu Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Ordu ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Ordu seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Ordu ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Ordu ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Ordu 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Ordu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Akkuş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Aybastı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Fatsa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Gölköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Korgan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Kumru Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Mesudiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Perşembe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Ulubey Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Ünye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Ordu Gülyalı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Gürgentepe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Çamaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Çatalpınar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Çaybaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu İkizce Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Kabadüz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Kabataş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ordu Altınordu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ORDU

Ordu, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık otuzuncu şehri. 2018 itibarıyla 771.932 nüfusa sahiptir. Karadeniz Bölgesinde, Doğu Karadeniz'de yer alan ilin kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Tokat ve Sivas illeri, batısında Samsun, doğusunda Giresun ili vardır. Büyükşehir statüsünde olan Ordu ili, 19 ilçeden oluşmaktadır. Yüz ölçümü bakımından en büyük 57. ildir.

Osmanlı döneminde, 1920 yılında, bağlı olduğu Trabzon Vilayeti'nden ayrılmış, 4 Nisan 1920 tarihinde il statüsüne kavuşmuştur. 2016 yılında TÜİK verilerine göre 19 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 741 mahalle bulunmaktadır. İl merkezinden doğuya gidildikçe Gülyalı, batıya sahil kara yolundan gidildikçe Perşembe, otobandan gidildikçe Fatsa ilçelerine ulaşılır.

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