Oy işlemi sona erdi: Sandıklar kapandı

Türkiye sandık başına gitti.
Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00’de başladı, 17.00’de sona erdi.
Türkiye’nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçede, bin 94 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
Seçimde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verdi. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.
Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.
Ayrıntılar dakika dakika geliyor...