Seçim

Oy işlemi sona erdi: Sandıklar kapandı

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için yurt içinde 64 milyon seçmen bugün sandık başına gitti. Saat 17:00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi, sandıklar kapandı seçimlerle birlikte 13’üncü Cumhurbaşkanı ve Meclis’e girecek 600 milletvekili belli olacak.

16:59 . 14/05/2023 dimanche
AA
Türkiye sandık başına gitti.

Türkiye sandık başına gitti.

Oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00’de başladı, 17.00’de sona erdi.


Türkiye’nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçede, bin 94 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.


Seçimde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verdi. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.


Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.


Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.


Ayrıntılar dakika dakika geliyor...


YSK oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı
YSK oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy pusulalarına vurulan sandık mührüyle ilgili bazı partilerin başvurularını karara bağladı. Bazı partiler, bazı sandıklarda cumhurbaşkanı pusulasının ön yüzüne sandık kurulu mührü vurulduğu, ayrıca bazı pusulaların arkası mühürlenirken bu mührün mürekkep lekesi nedeniyle pusulanın ön yüzünde de görüldüğüne ilişkin verileri YSK'ye iletti. YSK, başvuruların incelenmesinin ardından karar aldı. Kararda, "Söz konusu pusulalar hakkında oy sayım ve döküm esnasında 298 sayılı Kanun'un 98 ve 101'inci ile Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 Sayılı Genelge'nin 41.maddeleri uyarınca işlem yapılması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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