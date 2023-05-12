Özel hayat cellatları işbaşında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu ve Tokat’ta “14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitinglerde vatandaşla buluştu. Ordu’da 14 Mayıs seçimlerini kundaklamak için karanlık ellerin devrede olduğunu belirten Bahçeli, “Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır. Küresel medya, dış güçler, emperyalizme ruhunu satmış iç odaklar, sosyal medya teröristleri, ajan provokatörler, bölücü çevreler, azgınlaşmış Türk düşmanları 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı’nın mukadder zaferini gölgelemek amacıyla alçakça kurgu ve kumpas peşindedir. Ancak ne yapsalar boş, hangi iftirayı atsalar boşuna, milletin iradesine ket vuramayacaklar, Türkiye’nin hızını kesemeyecekler, Türk milletinin zaferini önleyemeyecekler. Kavga arayanlara sabır ve sebatla muamele edeceğiz. Kaos arzulayanlara sarsılmaz duruşumuzla engel olacağız” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU KUKLA ADAY

“Maruz kaldığımız stratejik tehditler küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu teröristlerle yol yürümektedir. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu zalimlerin kontrolündedir. Bu nedenle paravan adaydır, kumandalı adaydır, kukla adaydır, 7+2 formatlı kumar masasının icazetli adayıdır” dedi.

ANADOLU ÇOCUĞU RECEP’İ EZDİRMEYİZ

Tokat mitinginde de CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, “‘Terörist Demirtaş’ı serbest bırakacağım’ diyen bir Cumhurbaşkanı adayı terörle mücadele değil, terörle müzakere ve mütarekeden başka hiçbir şey yapmaz, yapamaz. İhanet odağı HDP/PKK’nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu özerklik emellerinin, bölücü hedeflerin ümididir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerini yineleyen Bahçeli, “İttifakımız kutlu bir diriliş ve yükseliş seferberliğidir. Hans’a, Sam’e, Coni’ye Anadolu çocuğu Recep’i ezdirmeyiz. Muhtaç ettirmeyiz. Biz Türk milletiyiz” şeklinde konuştu.