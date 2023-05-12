|
Seçim

Özel hayat cellatları işbaşında

Ordu ve Tokat’ta vatandaşlarla buluşan MHP lideri Bahçeli, Muharrem İnce’yi saf dışı bırakan kaset şantajına tepki gösterdi: Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır. Ancak ne yapsalar boş, hangi iftirayı atsalar boşuna, milletin iradesine ket vuramayacaklar.

Mehmet Güney
04:00 . 12/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ordu ve Tokat’ta “14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitinglerde vatandaşla buluştu. Ordu’da 14 Mayıs seçimlerini kundaklamak için karanlık ellerin devrede olduğunu belirten Bahçeli, “Namussuz montajcılar, özel hayat cellatları işbaşındadır. Küresel medya, dış güçler, emperyalizme ruhunu satmış iç odaklar, sosyal medya teröristleri, ajan provokatörler, bölücü çevreler, azgınlaşmış Türk düşmanları 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı’nın mukadder zaferini gölgelemek amacıyla alçakça kurgu ve kumpas peşindedir. Ancak ne yapsalar boş, hangi iftirayı atsalar boşuna, milletin iradesine ket vuramayacaklar, Türkiye’nin hızını kesemeyecekler, Türk milletinin zaferini önleyemeyecekler. Kavga arayanlara sabır ve sebatla muamele edeceğiz. Kaos arzulayanlara sarsılmaz duruşumuzla engel olacağız” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU KUKLA ADAY

“Maruz kaldığımız stratejik tehditler küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan bugünkü sahnesinden başka bir şey değildir” ifadelerini kullanan Bahçeli, “Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu teröristlerle yol yürümektedir. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu zalimlerin kontrolündedir. Bu nedenle paravan adaydır, kumandalı adaydır, kukla adaydır, 7+2 formatlı kumar masasının icazetli adayıdır” dedi.

ANADOLU ÇOCUĞU RECEP’İ EZDİRMEYİZ

Tokat mitinginde de CHP’ye yönelik eleştirilerde bulunan Bahçeli, “‘Terörist Demirtaş’ı serbest bırakacağım’ diyen bir Cumhurbaşkanı adayı terörle mücadele değil, terörle müzakere ve mütarekeden başka hiçbir şey yapmaz, yapamaz. İhanet odağı HDP/PKK’nın desteğiyle adaylık pozu veren Kılıçdaroğlu özerklik emellerinin, bölücü hedeflerin ümididir” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerini yineleyen Bahçeli, “İttifakımız kutlu bir diriliş ve yükseliş seferberliğidir. Hans’a, Sam’e, Coni’ye Anadolu çocuğu Recep’i ezdirmeyiz. Muhtaç ettirmeyiz. Biz Türk milletiyiz” şeklinde konuştu.

 MEHMET GÜNEY / ORDU – TOKAT

#Devlet Bahçeli
#Yedili Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Muharrem İnce
#Kaset Kumpası
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.