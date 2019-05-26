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2019 YEREL SEÇİMİ

Plaka tahdidi tamamdır

AK Parti adayı Binali Yıldırım, İstanbul’daki binlerce servisçinin beklediği plakalara tahdit müjdesi verdi. Yıldırım, katıldığı İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı’nda “Sorunları biliyoruz. Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülüğü yapanlar rahat olsun. Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım katıldığı iftar programı sonrasında konuşma yaptı.
Binali Yıldırım katıldığı iftar programı sonrasında konuşma yaptı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programı’na katıldı, taksici ve minibüsçü esnafına müjde verdi.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Binali Yıldırım, “Esnaf kardeşlerimiz bu şehrin ortak değeri ve bel kemiğidir. İstanbul’u sizinle dünya markası yapacağız. İstanbul’un geleceği için benimle yürümeye ve çalışmaya hazır mısınız? Allah sizden razı olsun” diye konuştu. Bu süreçte minibüs, taksiciler, hal esnafı bütün esnaf hemşehrileriyle bir araya geldiklerini belirten Yıldırım, “Sorunları biliyoruz. Taksiciler, minibüsçüler, servis minibüsçülüğü yapanlar rahat olsun. Plaka tahdidi tamamdır hayırlı uğurlu olsun. 23 Haziran’dan sonra el ele, ekonomisini daha büyüten kadınlara ve gençlerimize istihdam ortamı sağlayan, esnafların işini büyüteceği yeni projeleri ve adımları hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

  • Açık ara öne geçerdik
  • Zeytinburnu’nda Rumeliler Derneği tarafından düzenlenen programa da katılan Yıldırım, şöyle konuştu: “Bizim oylarımız başkalarına yazılmış. Oyların yüzde 10’u sayılıyor, aradaki fark yarıdan fazla düşüyor. 850 bin oy saydık, 15 bin oyumuz geri geldi. Geriye kaldı 7,5 milyon oy. Bunları da saysaydık durum ne olurdu? Öne geçerdik, hem de açık ara öne geçerdik.” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da programda Binali Yıldırım’a eşlik etti.

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