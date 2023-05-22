Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

14 Mayıs'ta Türkiye tarihinin en kritik seçimleri gerçekleşti ve milli irade tecelli etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark attı. Yaşanan hüsranın ardından muhalefet cephesinde öfke ve sinir had safhaya ulaştı. Son olarak CHP destekçisi Fatih Portakal yaptığı açıklamalarla seçmene hakaret etti. "Gideceğim tekrar oyumu severek isteyerek Erdoğan'a vereceğim diyor, işte ben buna kör cahil diyorum. Bu insanı aydınlatamazsınız. Alamayacağı TOGG'un önüne yatan öpen bir insan. Onu aydınlatamazsın" sözlerini sarf eden Portakal'a sosyal medyadan tepki yağdı.