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Seçim Saadet Partili kardeşlerimin oylarına talibim
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2019 YEREL SEÇİMİ

Saadet Partili kardeşlerimin oylarına talibim

TV5’e konuk olan Binali Yıldırım, “Ben siyasete Necmettin Erbakan Hocamla başladım. Bu kökenden geliyorum. Saadet Partili kardeşlerimin oylarına talibim” dedi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'ne yakınlığıyla bilinen TV5'te Mustafa Yılmaz'ın 'Seçim Özel' programına konuk oldu. Saadet Partisi seçmenine çağrıda bulunan Yıldırım, “Ben siyasete Necmettin Erbakan Hocamla başladım. Bu kökenden geliyorum. Tekrarlanacak seçim iki aday arasında geçecek. Saadet Partili kardeşlerimin oylarına talibim” dedi.

BEN SİYASETE ERBAKAN HOCAMLA BAŞLADIM

'Saadet Partisi tabanından oy istediniz. Kendi adayı varken neden size oy versin? ' sorusuna Binali Yıldırım, ''Ne var bunda. Ne var bunda. Ben bu kökenden geliyorum. bu tabandan geliyorum. En tabii hakkım. Ben ilk defa 1970 yılında siyasete Necmettin Erbakan Hocamla başladım. Kimse bu davayı kendi tekelinde görmesin.'' diye konuştu.

SEÇİM İKİ ADAY ARASINDA

Saadet tabanından neden oy istediğini açıklayan Yıldırım, ''Saadet Partisi'nin kendi adayı Necdet Gökçınar beyefendi ilk seçimde yüzde 1,21 oy aldı. Tekrarlanacak seçim belli ki iki aday arasında geçecek. Dolayısıyla ben Saadet Partili kardeşlerimin oylarına talibim. Yani bu yanlış bir şeyse yanlış deyin bana. Buna hakkım olduğunu da düşünüyorum. Ama takdir onların, kime vereceklerine onlar karar verir” şeklinde konuştu.

BU DAVANIN ÇİLESİNİ ÇEKTİK

Saadet Partisi'ne yönelik 31 Mart öncesi tutuma ilişkin konuşan Yıldırım, “Yöneticiler düzeyinde sert söylemler olabilir. Maksadını aşan söylemler olabilir. Ama bırakalım onlar yönetici düzeyinde olsun. Biz İstanbul'u konuşuyoruz, İstanbul'u yöneteceğiz. Bu davanın çilesini çekmiş insanlarız. Hepimiz 28 Şubat'ları, 80 öncesi sıkıntıları yaşadık. O zaman hep beraberdik. Bundan sonra da biz birlikte olacağımıza yürekten inanıyorum.'' dedi. İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik eden Yıldırım, “Bin aydan daha hayırlı bir gecedeyiz. Rabbim bizi bu geceyi en iyi ihya eden kullarından eylesin. Milletimizin, İslam Alemi'nin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum” diye konuştu.

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SAKATLANMIŞ BİR SEÇİM

Yıldırım, “Biz 31'inde seçimi kaybetmedik. O seçim tamamlanmadı. Tamamlanan bir seçimden bahsetmiyoruz. Sakatlanmış, şaibe oluşan ve İstanbul seçmeninin iradesini sandığa tam anlamıyla yansımadığı bir seçim oldu. Dolayısıyla YSK bu seçimin tekrarına karar verdi. 31 Mart öncesinde başlayan kampanya devam ediyor” şeklinde konuştu. “YSK'nın kararının ardından 'Çünkü çaldılar' diye bir söylem gelişti. Kim çaldı? gerekçeli kararda “çalma” diye bir ifade yok” diyen gazeteciye cevaben Yıldırım, şöyle cevap verdi:

OYLARIN TAMAMI YENİDEN SAYILMALIYDI

“Çalma hukuki bir terim değil ki. Yüksek Seçim Kurulu mevzuatında bulunan birşey değil. Sözümün arkasındayım. Ben neden çalındı diyorum, eğer oyların yüzde 10'unu saydığınızda siz hakkınız olan ve çalınmış oyların 16 binini geri kazanıyorsanız, fark 29 binden 13 bine düşüyorsa ise bunun adı çalmadır. Nerede bu oylar. Çalınmasaydı benim haneme yazılacaktı. Benim hanemden alınmış başka yere yazılmış. Biz oyların tamamının yeniden sayılmasından yanaydık” dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yeni Şafak'ın sosyal medya canlı yayınına konuk oldu. Bakan Soylu, 'Binali Yıldırım Saadet Partili kardeşlerimize Ekrem İmamoğlu'ndan daha yakın' ifadelerini kullandı.


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