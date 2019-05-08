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Seçim Saadet Partisi 23 Haziran için İstanbul kararını verdi
2019 YEREL SEÇİMİ

Saadet Partisi İstanbul seçimlerine aynı aday ile katılacak

Saadet Partisi 23 Haziran için İstanbul kararını verdi

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek yenilenme kararı almasının ardından Saadet'in adayının yarıştan çekilip çekilmeyeceği merak konusu olmuştu. Saadet Partisi yaptığı toplantıların ardından seçime aynı aday ile girme kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul ile ilgili kritik kararı verdi. YSK, İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verdi. İstanbul 23 Haziran’da sandık başında olacak. Kararın ardından en çok merak edilen konulardan biri de Saat Partisi'nin adayını geri çekip çekmeyeceği idi. 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi (SP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı gösterilen Necdet Gökçınar, konu dikkat çeken açıklamada bulundu.

Necdet Gökçınar

SP'NİN ADAYI SEÇİME KATILACAK

  • SP’li Necdet Gökçınar, seçimlere aynı adayla katılma kararı alındığını belirtti. Gökçınar, Twitter’da “YSK’nın İBB Başkanlık Seçimi’ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran’da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur. Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır” mesajını paylaştı.

SP adayı Necdet Gökçınar'ın attığı tweet.

103 BİN OY ALMIŞTI

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, 31 Mart seçimlerinde 103 bin 300 oy almıştı.

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