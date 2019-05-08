Saadet Partisi 23 Haziran için İstanbul kararını verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul ile ilgili kritik kararı verdi. YSK, İstanbul’da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verdi. İstanbul 23 Haziran’da sandık başında olacak. Kararın ardından en çok merak edilen konulardan biri de Saat Partisi'nin adayını geri çekip çekmeyeceği idi. 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi (SP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı gösterilen Necdet Gökçınar, konu dikkat çeken açıklamada bulundu.
SP'NİN ADAYI SEÇİME KATILACAK
- SP’li Necdet Gökçınar, seçimlere aynı adayla katılma kararı alındığını belirtti. Gökçınar, Twitter’da “YSK’nın İBB Başkanlık Seçimi’ni hukuksuz iptal etmesi üzerine 23 Haziran’da yapılması kararlaştırılan seçimlere Saadet Partisi olarak aynı adayla katılmak yönünde görüş oluşmuştur. Sayın Genel Başkanımız nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır” mesajını paylaştı.
103 BİN OY ALMIŞTI
Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, 31 Mart seçimlerinde 103 bin 300 oy almıştı.