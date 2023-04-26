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Seçim

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandıklar kuruldu.

17:57 . 26/04/2023 Çarşamba
AA
Sabiha Gökçen Havalimanı

Sabiha Gökçen Havalimanı

İSG'den yapılan açıklamaya göre, seçimler için gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemi yarın başlıyor.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt dışına kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seçim sandıkları ve oy kullanma kabinlerinin kurulumu tamamlandı.

Yurt dışı kayıtlı seçmenler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dış hatlar gelen ve giden yolcu alanları ile gelen yolcu katı kara tarafında kurulan toplam 8 sandıkta oy kullanabilecek.

Gümrük kapılarında 27 Nisan Perşembe saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemleri 14 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.


#Sabiha Gökçen Havalimanı
#İSG
#Sandık
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