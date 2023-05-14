Sandık başında çirkin saldırı: AK Parti Sakarya milletvekili adayı Atabek suç duyurusunda bulundu

Adıyaman’da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gidemeyen seçmenin ayağına sandık gitti. Seçimin ülkemize hayırlı olması dileklerini ileten hasta ve yaşlı vatandaşlar, oy kullanmaları için sağlanan imkandan dolayı teşekkür etti.