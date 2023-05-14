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Sandık başında çirkin saldırı: AK Parti Sakarya milletvekili adayı Atabek suç duyurusunda bulundu

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e sandık başında çirkin saldırı gerçekleştirildi. Oy kullandığı okulda İYİ Partililerin saldırısına uğradığını belirten Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

17:37 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek oy kullandıktan sonra uğradığı saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili adayı Çiğdem Erdoğan Atabek oy kullandıktan sonra uğradığı saldırıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, oyunu kullandığı Serdivan Fatma Özkan İlkokulu’nda İYİ Partililerin saldırısına uğradı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuya ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirten Atabek, "Milletimizin böylesine güzel bir demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalışan İYİ Parti görevlilerini kınıyorum." şeklinde açıklama yaptı.

Demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalıştılar

AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı olan Atabek Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği için oyunu kullandıktan sonra okuldaki sandık görevlilerini selamlarken İYİ Partili sandık görevlilerinin saldırısına uğradı.

Atabek sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımın tam metni şöyle:

"Şahsıma ve görevlilerimize saldıran kişi ve kişilerle ilgili gerekli tutanaklar tutulmuş olup, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna bildiririm. Milletimizin böylesine güzel bir demokrasi şölenine gölge düşürmeye çalışan İYİ Parti görevlilerini kınıyorum."



#Çiğdem Erdoğan Atabek
#AK Parti
#Çirkin saldırı
#İYİ Parti
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