SAS’la anlık takip

AK Parti, 14 Mayıs sandığını Sonuç Alım Sistemi (SAS) ile izledi. Genel merkez ile sandık görevlileri arasında kurulan elektronik zincir yoluyla doğrudan iletişim kuruldu. Böylece muhalefetin seçim sonuçlarına yönelik manipülasyonları önlendi. Yüz binlerce sandık müşahidi her sonucu, akıllı telefonlara yüklenen yazılımlar ve internet yoluyla AK Parti’ye iletti. Seçim Koordinasyon Merkezi’nde analiz edilip sonuçlar, daha sonra YSK’dan gelecek sonuçlarla eşleştirildi. Elde edilen veriler anlık olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere parti yönetimi ve kabine üyelerine iletildi. Kendilerine özel şifreler verilen bakanlar ve kurmaylar SAS sistemi ile verileri hızlı bir şekilde gördü. İkinci tur da aynı sistemle takip edilecek.