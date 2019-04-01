Seçim 2019 | İstanbul Pendik Yerel Seçim  Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları İstanbul Pendik ilçesinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde İstanbul Pendik seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte İstanbul Pendik ilçesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı. Tüm seçmenlerin merak ettiği İstanbul Pendik ilçesinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla İstanbul Pendik canlı yerel seçim sonuçları sayfamız!

İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Adalar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Bakırköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Beşiktaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Beykoz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Beyoğlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Çatalca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Eyüp Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Fatih Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Gaziosmanpaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Kadıköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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İstanbul Kartal Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Sarıyer Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Silivri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul şile Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul şişli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Üsküdar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Zeytinburnu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Büyükçekmece Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Kağıthane Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Küçükçekmece Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Pendik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Ümraniye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Bayrampaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Avcılar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Bağcılar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Bahçelievler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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İstanbul Güngören Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Maltepe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Sultanbeyli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Tuzla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Esenler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Arnavutköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Ataşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Başakşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Beylikdüzü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Çekmeköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Esenyurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Sancaktepe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İstanbul Sultangazi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İSTANBUL

İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise Lagos'tan sonra altıncı sırada yer almaktadır.

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İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarım ada üzerinde kurulan İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 ile 1261-1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, hilafetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam'ın da merkezi oldu.

Son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkartılan arkeolojik bulgularla insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir. Yarımburgaz Mağarası'ndan çıkarılan taş aletlerle, ilkel insan izlerinin 400.000 yıl öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır. Anadolu Yakası'nda yürütülen kazı çalışmaları ve bunlara bağlı araştırmalar, şehirde tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik insan topluluğunun MÖ 5500'lere tarihlenen Fikirtepe Kültürü olduğunu göstermiştir.[14] Bu arkeolojik bulgular yalnızca İstanbul'un değil, tüm Marmara Bölgesi'nin en eski insan izleridir.[14] İstanbul sınırları içinde kent bazında ilk yerleşimler ise Anadolu Yakası'nda Kalkedon; Avrupa Yakası'nda Byzantion'dur. Cumhuriyet dönemi öncesinde egemenliği altında olduğu devletlere yüzlerce yıl başkentlik yapan İstanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde başkentin Ankara'ya taşınmasıyla bu özelliğini yitirmiş; ancak ülkenin ticaret, sanayi, ulaşım, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezi olma özelliğini sürdüregelmiştir.

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Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı ayıran İstanbul Boğazı'na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul'un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Bugün tamamına yakını doldurulmuş olan ya da kaybolan doğal limanları vardır. Bu özellikleri yüzünden bölge toprakları üzerinde uzun süreli egemenlik anlaşmazlıkları ve savaşlar yaşanmıştır. Başlıca akarsular Riva, Kâğıthane ve Alibey dereleridir. İl toprakları az engebelidir ve en yüksek noktası Kartal ilçesindeki Aydos Tepesi'dir. İldeki başlıca doğal göller Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleridir. İl ve yakın çevresinde, Karadeniz ile Akdeniz makro iklimleri arasında geçiş özellikleri görülür. Hava sıcaklıkları ve yağış ortalamaları düzensiz; bitki örtüsü dengesizdir.