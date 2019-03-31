Seçim 2019! Karabük Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Karabük ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Karabük seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Karabük ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Karabük ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Karabük yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız!

Karabük Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Eflani Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Eskipazar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Karabük Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Ovacık Yerel Seçim Sonuçları 2019

Karabük Safranbolu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Karabük Yenice Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

KARABÜK

Karabük, Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz Bölgesi'nde il. 2018 yılı nüfus verilerine göre nüfusu 248.014'tür.

Karabük, 1937 yılına kadar, Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli Köyü'nün 13 hanelik bir mahallesiydi 1935 yılında açılan Ankara-Zonguldak demiryolunun üzerinde yer alıyordu. Demiryolu ile taşıma imkânının varlığı ve kömür yataklarının yakınlığı nedeniyle, burada bir demir çelik fabrikası kurulması kararlaştırıldı. 3 Nisan 1937'de Atatürk'ün talimatıyla, İsmet İnönü, hâlâ Karabük'ün en önemli geçim kaynağı olan Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temellerini attı.

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Karabük, 6 Haziran 1995'te, Çankırı'nın Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak' ın Yenice, Safranbolu ve Eflani ilçelerinin birleştirilmesiyle Türkiye'nin 78. ili oldu.

Karabük'ün futbol takımının ismi Kardemir Karabükspor'dur. Süper Lig'de mücadele etmektedir.

Bugün Türkiye'nin en büyük demir çelik firmalarının kuruluş yerleri Karabük'tedir. Şehirde ayrıca ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından Kardemir bulunmaktadır.