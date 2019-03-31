Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 |Yalova Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI
SEÇİM SONUÇLARI

Seçim 2019 |Yalova Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Yalova Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Yalova ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Yalova Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yalova seçim sonuçları
Yalova seçim sonuçları

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Yalova ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Yalova seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Yalova ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Yalova ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Yalova yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Yozgat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat Akdağmadeni Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat Boğazlıyan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat Çayıralan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat Çekerek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat Sarıkaya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat Sorgun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat şefaatli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat Yerköy Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat Yozgat Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat Aydıncık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Yozgat Çandır Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat Kadışehri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat Saraykent Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Yozgat Yenifakılı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

YALOVA

Bölgedeki ilk yerleşimler prehistorik çağlarda M.Ö. 3000 yıllarındadır. Bitinya adıyla bilinen antik bölgede M.Ö. 2000'lerde Hititler, M.Ö. 1200'lerde Frigler hakimiyet kurdular. Pers egemenliği altında kalan bölge de M.Ö 5. yüzyılın ortalarından itibaren Bitinyalı hanedanlar hakimiyet kurmaya başlamış ve M.Ö 3. yüzyılda bağımsız Bitinya Krallığı' nı kurmuşlardır. Yalova' da bu krallığın topraklarında kalmıştır. Yalova' nın da içerisinde olduğu bölge M.Ö. 74'de Romalılar' ın denetimine girdi. Roma İmparatorluğu'nun 395 yılındaki bölünmesinden sonra Yalova Bizans İmparatorluğu'nun yönetimine geçti. 1302'de Yalova civarında Bafeus Muharebesi gerçekleşti. Yalova ve çevresi 1326 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrolüne geçti.

7 Ağustos 1920 yılında başlayan Yunan hakimiyeti 19 Temmuz 1921 tarihine kadar sürdü. Bu dönemde Yalova ilindeki köylerde Yalova Katliamı olarak adlandırılan olaylar yaşandı.

Mustafa Kemal Atatürk yaşamının ilk kez 19 Ağustos 1929 tarihinde geldiği Yalova'da belirli dönemlerde ikamet etmiş, Yalova'da yaptırdığı, bugün merkez ilçe sınırları içindeki Atatürk Araştırma Enstitüsü içinde bulunan Yürüyen Köşk ve Termal ilçesinde bulunan evi müze olarak halkın yoğun ilgisiyle ziyaret edilmektedir.

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Bir konuşmasında "Yalova benim kentimdir." şeklinde şehre olan sevgisini dile getirmiştir.

Yalova; 6 Haziran 1995 tarihinde Bursa ili Gemlik ilçesine bağlı Armutlu beldesi ile Kocaeli ili Karamürsel ilçesine bağlı Altınova, Subaşı ve Kaytazdere beldelerini sınırları içine alınarak il olmuştur. 17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen 1999 Gölcük depreminde Yalova ilinde büyük tahribat ve can kayıpları meydana geldi.

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