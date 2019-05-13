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Seçim Seçimi yeni başkan yönetecek
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2019 YEREL SEÇİMİ

Seçimi yeni başkan yönetecek

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner’in atanacağı öğrenildi. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Müberra Gürdal, 9 Mayıs’ta emeklilik dilekçesini vermişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner'in atanacağı öğrenildi. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal, 9 Mayıs 2019 tarihinde emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı'na sunmuştu. Gürdal'ın yerine vekaleten İstanbul Sulh Hukuk Hakimi Fatma Nilgün Uçar görev yapıyordu.

  • Ziya Bülent Öner
  • İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevine İstanbul 16 Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner'in atanacağı öğrenildi.
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