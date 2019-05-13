Seçimi yeni başkan yönetecek

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığına İstanbul 16. Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner'in atanacağı öğrenildi. İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı ve İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı Müberra Gürdal, 9 Mayıs 2019 tarihinde emekliye ayrılma talepli dilekçesini İstanbul Adli Yargı Komisyon Başkanlığı'na sunmuştu. Gürdal'ın yerine vekaleten İstanbul Sulh Hukuk Hakimi Fatma Nilgün Uçar görev yapıyordu.
- İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı görevine İstanbul 16 Aile Mahkemesi Hakimi Ziya Bülent Öner'in atanacağı öğrenildi.