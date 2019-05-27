Şerhler eski kanun tesirinde

Geçen yıl Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılarak sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olma şartının getirildiğini hatırlatan Bozdağ, “Eski kanun şu anda yok. Muhalif görüş ortaya koyan sayın üyelerin gerekçelerini okudum. Hepsini de çok iyi tanırım. Ama onların gerekçeleri çok net söylüyorum, belki de alınacaklar ama, eski kanunun tesiri altında yazılmış gerekçelerdir, yeni kanunu gören gerekçeler değildir” dedi. Bekir Bozdağ, seçimin yenilenmesi kararına şerh koyan YSK üyelerinin büyük oranda eski kanundan ilham alarak ve yeni düzenlemeyi yok sayarak değerlendirme yaptığını belirtti.

SEÇİM 300 avukata sandık nöbeti