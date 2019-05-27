Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Seçim Şerhler eski kanun tesirinde
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
2019 YEREL SEÇİMİ

Şerhler eski kanun tesirinde

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında YSK'nın İstanbul kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bekir Bozdağ
Bekir Bozdağ

Geçen yıl Seçim Kanunu’nda değişiklik yapılarak sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olma şartının getirildiğini hatırlatan Bozdağ, “Eski kanun şu anda yok. Muhalif görüş ortaya koyan sayın üyelerin gerekçelerini okudum. Hepsini de çok iyi tanırım. Ama onların gerekçeleri çok net söylüyorum, belki de alınacaklar ama, eski kanunun tesiri altında yazılmış gerekçelerdir, yeni kanunu gören gerekçeler değildir” dedi. Bekir Bozdağ, seçimin yenilenmesi kararına şerh koyan YSK üyelerinin büyük oranda eski kanundan ilham alarak ve yeni düzenlemeyi yok sayarak değerlendirme yaptığını belirtti.

300 avukata sandık nöbeti
SEÇİM
300 avukata sandık nöbeti
Sınırları kim koruyacak?

Sınırları kim koruyacak?

Uzmanlara göre Suriye sınırındaki 450 askeri üsten 350'sinde güvenlik zaafı oluşacak.​
300 avukata sandık nöbeti

300 avukata sandık nöbeti

Avukatlara, 23 Haziran'da olası usulsüzlük ve hırsızlıklara müdahale etmeleri için eğitim veriliyor.
O canavar serbest!

O canavar serbest!

​Kaldırımda yürüyen vatandaşların arasına dalan sürücü serbest bırakıldı.​
Yunanistan erken seçime gidiyor

Yunanistan erken seçime gidiyor

Çipras'ın partisi AP seçimlerinde ana muhalefetin gerisinde kaldı.
Milli irade hırsızlığı tam bir felakettir

Milli irade hırsızlığı tam bir felakettir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da iftar programında konuştu.
Yıl sonunda açılacak

Yıl sonunda açılacak

Darbenin izleri silinen 'Demokrasi ve Özgürlük Adası' açılıyor.
Kimse bu ülkede darbe yapamaz

Kimse bu ülkede darbe yapamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'da incelemelerde bulundu.

Şampiyon <br>küme düştü

Şampiyon
küme düştü

Süper Lig'de dramatik son.

Eşref Kolçak<br> hayatını kaybetti

Eşref Kolçak
hayatını kaybetti

​Kolçak, uzun süredir tedavi altındaydı.

Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' telefonu

Erdoğan'dan 'Doğu Akdeniz' telefonu

KKTC Başbakanı ve Başbakan Yardımcısı ile ayrı ayrı görüştü.
Mühimmat bağlı<br>balon düştü

Mühimmat bağlı
balon düştü

Şanlıurfa'da tarlaya düşen balonlar inceleniyor.
Son kare

Son kare

​AA muhabiri Nişancı'nın çektiği görüntüler ortaya çıktı.
500 kilometreyi yakalayacak

500 kilometreyi yakalayacak

​Türkiye'nin otomobilinde detaylar ortaya çıkıyor.
2 milyar hesabı sildi

2 milyar hesabı sildi

​Sosyal medya devi hesapları silmeye devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.