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Milletvekili aday listeleri için son 5 gün

Son 5 gün

24 Haziran seçimleri için takvim işlemeye devam ediyor. YSK’nın hazırladığı seçim takvimine göre siyasi partilerin milletvekili aday listelerini bildirmeleri için son 5 gün. Partiler oluşturdukları listeleri Pazartesi saat 17.00’ye kadar YSK’ya bildirmek zorunda.

Emrah YeşildumanYeni Şafak
Milletvekili aday listeleri için son 5 gün
Milletvekili aday listeleri için son 5 gün

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takviminde siyasi partilerin milletvekili aday listelerinin teslim edilmesi için son gün 21 Mayıs Pazartesi olarak belirlendi. Siyasi partiler pazartesi günü saat 17.00’ye kadar aday listelerini YSK’ya bildirmeleri gerekiyor.

Partilerde hummalı çalışma devam ediyor

AK Parti’de aday adaylarının rekor kırmasıyla birlikte oluşturulan komisyonlarla aday belirleme süreci başlamış. Mülakatlardan geçen aday adayları üst kurulların onayı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan, İngiltere dönüşü AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekili aday listeleri üzerinde çalıştı.

CHP de ise Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili aday listesi ile üzerinde yoğun bir çalışma yaptığı belirtildi. CHP, adaylar için kitapçık da hazırlayarak seçimlerde nasıl oy isteyeceklerini tek tek anlattı.

MHP’de de Devlet Bahçeli ile kurmayları titiz bir çalışma yürüterek 600 kişilik listeyi oluşturmaya çalışıyor.

Seçime girecek olan siyasi partilerin hazırladıkları 600 kişilik milletvekili aday listesini 21 Mayıs Pazartesi saat 17.00’ye kadar YSK’ya bildirmeleri gerekiyor.

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