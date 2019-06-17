​Taraflı moderatör Küçükkaya: ​Ortak yayının istatistikleri yayımlandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ile CHP İBB Adayı Ekrem İmamoğlu dün canlı yayında karşı karşıya geldi. İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladığı programın istatistik verileri yayımlandı.

Veriler göre, moderatör Küçükkaya’nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın sözlerine 26 defa müdahale ettiği ortaya çıktı. Binali Yıldırım’ın sözlerine 26 defa müdahale eden Küçükkaya’nın CHP adayı İmamoğlu’nu sadece 10 defa uyarması dikkatlerden kaçmadı.

Eşit süre ilkesi çiğnendi

Verilere göre programda moderatör Küçükkaya’nın "eşit süre" ilkesine uymadığı da ortaya çıktı. Programda Binali Yıldırım 59,93 dakika konuşurken, Ekrem İmamoğlu’na 63.85 dakika söz hakkı verildi.

Sorular İmamoğlu ile paylaşıldı mı?

Ekrem İmamoğlu’nun oldukça gergin olduğu programda, sürekli ek süre istemesini de Küçükkaya geri çevirmedi. Programda Küçükkaya’nın bazı sorularına İmamoğlu’nun soru bitmeden refleks yaparak bilgi kartlarına uzanması ve kameralara doğru göstermesi ise manidar bulundu. Bu durum, sosyal medyada “Sorular önceden İmamoğlu ile paylaşıldı mı?” sorusunu gündeme getirdi.

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OYNAT 02:09 İBB verilerini kopyalayan CHP adayını terleten dakikalar Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, 18 gün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yapan CHP adayının, ilk icraat olarak İBB ve İBB'ye bağlı tüm şirketlerin dijital verilerini kopyalamasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım, 'Veri yedekleme ayrı iştir, kopyalama ayrı iştir. İstanbul'un verileri zaten bir yerde değil, iki yerde yedekleniyor. Veri kopyalama işi bir FETÖ taktiğidir. FETÖ bunu geçmişte yaptı. Dışarıdan 3 uzman getirmek de başlı başına fecaattır.' diye konuştu. BiP'te paylaş

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