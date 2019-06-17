Seçim Taraflı moderatör Küçükkaya Ortak yayının istatistikleri yayımlandı
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​Taraflı moderatör Küçükkaya: ​Ortak yayının istatistikleri yayımlandı

Taraflı moderatör Küçükkaya: Ortak yayının istatistikleri yayımlandı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ve CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında karşı karşıya geldiği ve İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladığı programın istatistik verileri yayımlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul adayları dün İsmail Küçükkaya'nın sunduğu canlı yayında karşı karşıya geldi.
İstanbul adayları dün İsmail Küçükkaya'nın sunduğu canlı yayında karşı karşıya geldi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ile CHP İBB Adayı Ekrem İmamoğlu dün canlı yayında karşı karşıya geldi. İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladığı programın istatistik verileri yayımlandı.

Veriler göre, moderatör Küçükkaya’nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım’ın sözlerine 26 defa müdahale ettiği ortaya çıktı. Binali Yıldırım’ın sözlerine 26 defa müdahale eden Küçükkaya’nın CHP adayı İmamoğlu’nu sadece 10 defa uyarması dikkatlerden kaçmadı.

Eşit süre ilkesi çiğnendi

  • Verilere göre programda moderatör Küçükkaya’nın "eşit süre" ilkesine uymadığı da ortaya çıktı. Programda Binali Yıldırım 59,93 dakika konuşurken, Ekrem İmamoğlu’na 63.85 dakika söz hakkı verildi.

Sorular İmamoğlu ile paylaşıldı mı?

Ekrem İmamoğlu’nun oldukça gergin olduğu programda, sürekli ek süre istemesini de Küçükkaya geri çevirmedi. Programda Küçükkaya’nın bazı sorularına İmamoğlu’nun soru bitmeden refleks yaparak bilgi kartlarına uzanması ve kameralara doğru göstermesi ise manidar bulundu. Bu durum, sosyal medyada “Sorular önceden İmamoğlu ile paylaşıldı mı?” sorusunu gündeme getirdi.

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