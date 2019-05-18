Teşkilat sahada

Gün içerisinde il derneklerinin toplantılarına ve açmış oldukları yöresel stantlara katılan teşkilat, akşamları da memleket derneklerinin iftar programlarına katılıyor. Teravihden sonra ramazan meydanlarını gezen milletvekilleri, il başlanları ve teşkilat sorumluları vatandaşlarla bir araya gelerek İstanbul seçimleri için yoğun mesai harcıyor. Çevre illerin milletvekilleri ve il başkanları İstanbul'a davet edilerek hemşehrileriyle bir araya getiriliyor. Öte yandan teşkilatın kadın kolları ev ziyaretlerinde bulunurken, sahurda da çalışmalar devam ediyor. MHP İstanbul aynı zamanda Twitter'da "ÇokBasit ÇünküÇaldılar", "GemileriYaktık DönüşYok" gibi gündem çalışmalarıyla da 1. sırada yer aldı.

SEÇİM Mağdur istanbul