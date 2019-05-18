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Seçim Teşkilat sahada
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2019 YEREL SEÇİMİ

Teşkilat sahada

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Hemşeri Harekâtı" çağrısı yerini buldu. İstanbul Koordinatörü olarak atanan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, geçtiğimiz gün il binasındaki toplantının ardından teşkilatta görevlendirmelerde bulundu.

Talha Menteş Yeni Şafak
Semih Yalçın
Semih Yalçın

Gün içerisinde il derneklerinin toplantılarına ve açmış oldukları yöresel stantlara katılan teşkilat, akşamları da memleket derneklerinin iftar programlarına katılıyor. Teravihden sonra ramazan meydanlarını gezen milletvekilleri, il başlanları ve teşkilat sorumluları vatandaşlarla bir araya gelerek İstanbul seçimleri için yoğun mesai harcıyor. Çevre illerin milletvekilleri ve il başkanları İstanbul'a davet edilerek hemşehrileriyle bir araya getiriliyor. Öte yandan teşkilatın kadın kolları ev ziyaretlerinde bulunurken, sahurda da çalışmalar devam ediyor. MHP İstanbul aynı zamanda Twitter'da "ÇokBasit ÇünküÇaldılar", "GemileriYaktık DönüşYok" gibi gündem çalışmalarıyla da 1. sırada yer aldı.

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SEÇİM
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