Teslimiyet

Kimin sırtını küresel emperyalizme dayamakta olduğu, kimin ülkenin millî bağımsızlığından ve bölünmez bütünlüğünden yana olduğu giderek daha da netlik kazanıyor…









7’li Şeamet İttifakı’nı yönlendiren, Sayın Cumhurbaşkanı’mızı peş peşe kapak yaparak onun nasıl devrilebileceğini anlatan İngiliz (The Economist), Alman (Der Spiegel) ve Fransız (L’Express ve Le Point) siyasi dergilerinin yayınlarını İngiliz BBC kuruluşu izlemişti.









Proje Aday BBC’ye verdiği demeçte ne demişti… “Yüzümüzü Rusya’ya değil, Batı’ya döneceğiz”. Çünkü onun anlayışına göre ille de birinin kollarının arasına atılmak gerekiyor… Tüm küresel güçlere karşı ülke menfaatleri doğrultusunda pozisyon almak gibi bir seçenek yok Proje Aday için…









Son olarak Wall Street Journal’a (WSJ) konuşmuş… Bu sefer de “NATO’ya tamamen bağlıyız” demiş… Türkiye’de düzenlenen her darbede devlet TV ve radyo kanallarına çıkan darbeciler “NATO’ya ve CENTO’ya bağlıyız!” diye taahhütte bulunurdu… NATO malumunuz… CENTO (Central Treaty Organization) da önceki adı Bağdat Paktı olan Merkezi Antlaşma Teşkilatı… Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik Krallık’ın, Sovyetler Birliği’nin Ortadoğu’da nüfuz oluşturmasını önlemeye yönelik olarak kurulan eski, karşılıklı güvenlik ve savunma örgütü.









Küresel emperyalizmin emrinde, onların desteğindeki PKK-HDP ile siyasi iş birliği içinde Türkiye’nin dış politikasını 180 derece değiştireceğini, yani tam tersi istikamette hareket edeceğini bu hafta tekrar eden Proje Aday, BBC ve WSJ’ye verdiği demeçle niyetini bir kez daha ortaya koymuş…









Allah ıslah etsin…











