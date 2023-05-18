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Seçim

TİP’ten kaybettik

HDP’nin listelerinden seçime girdiği Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasındaki çekişme sürüyor. Seçimde öncülü HDP'ye oranla 1 milyon 26 bin oy kaybeden Yeşil Sol Parti'nin Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki ortağı Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise 940 bin oy aldı.

Uğur Duyan
04:00 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Pervin Buldan.

Pervin Buldan.

HDP’nin listelerinden seçime girdiği Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi (TİP) arasındaki çekişme sürüyor. Seçimde öncülü HDP'ye oranla 1 milyon 26 bin oy kaybeden Yeşil Sol Parti'nin Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki ortağı Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise 940 bin oy aldı. Yeşil Sol Parti kaynakları, hesabın ikinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında görüleceği mesajını verdi. Yenilgiden TİP'i sorumlu tutan kaynaklar, ''Bu durumu TİP'li muhataplarımıza da illettik. Ancak kendileri ittifakımızın içine düştüğü durumdan şikayetçi gözükmüyor" açıklamasında bulunarak, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın geleceğine ilişkin mesajlar verdi.



#HDP
#TİP
#Pervin Buldan
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