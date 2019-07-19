TRT’de Karlov gözaltıları

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, FETÖ'cü polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından 19 Aralık 2016 öldürülmesiyle ilgili soruşturma derinleşiyor. Altıntaş'ın mahrem abisinin de bulunduğu 28 sanık hakkında dava açan Ankara Başsavcılığı, suikast anının TRT Ana Haber bülteninde yayınlamasıyla ilgili soruşturmada düğmeye bastı.

Mevlüt Mert Altıntaş

SUÇ FETÖ ÜYESİ OLMAK

İlk iddianamede 'suikast görüntülerinin TRT'de yayınlanmasıyla ilgili yer alan tespitler' kapsamında hareket geçen savcılığın dosyasında 15 şüpheli bulunuyor. Bu şüphelilerden 4'ünün Karlov suikast soruşturması kapsamında daha önce ifadelerinin alındığı belirtildi. Soruşturmayı yürüten Savcı Adem Akıncı, söz konusu görüntülerin yayınlanmasında rolleri olduğu değerlendirilen kişiler hakkında, "FETÖ üyesi olmak" suçundan gözaltı kararı verdi. Önceki gün yapılan operasyonda, TRT haber koordinatörü, muhabir, kameraman ve görüntüleri montajlayarak yayına hazır hale getiren montajcıların da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

ERHAN ÇELİK DE LİSTEDE

Erhan Çelik

Gözaltı listesinde o dönemde TRT 1 Ana Haber Bültenini sunan ve Karlov'un vurulma anına ilişkin görüntüleri yayınlanma talimatı verdiği iddia edilen Erhan Çelik'in de bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında polis, Çelik'in evine gitti. Ancak evinde olmadığı anlaşılan Çelik için polis tutanak tutarak adresten ayrıldı.

ÖZELLİKLE PLANLANDI

İddianamede, suikast tarihinde FETÖ'nün iyice köşeye sıkıştığı, hala güçlü olduğu ve hala büyük çaplı eylemler yapabileceği yönünde propaganda yapma ihtiyacı hissettiği ifade ediliyordu. İddianamede, "FETÖ'nün eylemin herkes tarafından bilinebilir olmasını ve mümkün olduğu kadar geniş çevrelere yayılmasını istedikleri ve Karlov'un özellikle kameralar önünde hayatını kaybetmesini planlandıkları belirlenmiştir" değerlendirmesi iddianamede yer alıyordu.

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