Türkiye Yüzyılı’nı sırtlayacak eserler

Türkiye hızlı ve konforlu ulaşım için son 20 yılda ulaşım ve iletişim alt yapısına 1 trilyon 650 milyar liralık yatırım yaptı. 183 milyar dolara karşılık gelen bu yatırımlar sayesinde, Türkiye doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük ve modern bir ulaşım ağına savuştu. Son aylarda peş paşa açılışları yapılan yol, tünel, köprü ve demiryolu ulaşım hatları, büyük bir hizmet ve eser fırtınası estirdi.

VADİLERİ VİYADÜKLE DAĞLARI TÜNELLE AŞTIK

Yol vermeyen vadileri viyadüklerle, dağları tünellerle aşıldı. Uzak mesafeler ise sayıları 26’dan 57’ye tıkan çıkan havaalanları ve hızlı tren hatlarıyla kısaldı. 2002’de 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolların uzunluğu 28 bin 722 kilometreye çıktı. AK Parti iktidarı zamanında yeni yapılan 22 bin 622 kilometrelik bölünmüş yol ile Türkiye’nin yedi bölgesinde 81 ile ulaşımı hızlandırdığı gibi vatandaşın canını ve malını da korudu. Otayol uzunluğu ise bin 414 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıktı. İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun yını sıra, Edirne’den Şanlıurfa’ya uzanan bin 500 kilometrelik kesintisiz otoyol Türkiye’nin doğu-batı ulaşımını kolaylaştırdı.

ULAŞIM HIZLANDI CAN KAYBI AZALDI

85 milyon vatandaşın hizmetine sunulan eserler; mal ve hizmet sevkiyatını hızlandırarak, her yıl milyarlarca liralık tasarruf sağlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hesaplamalarına göre, yatırımlar sayesinde trafik güvenliği arttı, kazalardaki ölüm oranını düştü, taşıt işletme giderlerinde tasarruf büyük tasarruf sağlandı. Kara yollarındaki ortalama hız 40 kilometreden 88 kilometreye çıktı. 2003-2021 yılları arasında araç sayısı 8 milyondan 26 milyona çıkarken, altyapı geliştirme çalışmaları sayesinde can kaybı yüzde 80 azaldı.

YILDA 27 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Türkiye; 28 bin 816 kilometre bölünmüş yol sayesinde yıllık yaklaşık 55 milyar TL tasarruf sağlıyor. Yaklaşık yılda 5 milyon ton daha az CO2 emisyonu gerçekleşiyor. İş gücünden ise yaklaşık 670 milyon saat, bir başka deyişle yıllık 27 milyar 293 milyon TL tasarruf ediyor. Tasarruf edilen ve çevre duyarlılığını yükselten bir başka ulaşım sistemi ise raylı sistemler oldu. Hizmete alınan metrolar sayesinde 1,3 milyar yolcu taşınırken, 373 milyon saat zamandan, 342 bin ton yakıttan tasarruf edildi. Bu sayede karbon emisyonunda 190 bin ton azalma oldu.

LOJİSTİKTE ÖNE ÇIKTIK

Çağın ihtiyaçlarına uygun inşa edilen projeler Türkiye’ye uluslararası pazarlarda rekabet avantajı da sunuyor. Türkiye’nin; 4 saatlik uçuş süresiyle, yaklaşık 1.6 milyar insanın yaşadığı, 43 trilyon 200 milyar dolar Gayri Safi Milli Hasıla’ya sahip ve 11 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin de merkezinde bulunuyor. Bu stratejik konumunun sağladığı avantaj sayesinde Türkiye; hava, deniz, kara ve demiryolları ile entegre, çok modlu taşımacılık altyapısı sunan uluslararası bir merkez haline geliyor.

991 MİLYAR TL’LİK YATIRIM SÜRÜYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yatırım portföyünde toplam yatırım büyüklüğü 991 milyar 476 milyon lira olan 3 bin 342 proje var. Devam eden bu projeler için bakanlık yaklaşık 447 milyar 595 milyonluk nakdi ödeme yaptı. Bakanlık, yaklaşık 182 milyar lira olan bu yılki bütçeden de yatırımlara kaynak aktarmayı sürdürüyor. Çünkü şu anda Türkiye genelinde ulaştırma bakanlığının yürüttüğü yaklaşık 5 bin şantiyede ve hizmet noktasında 700 binin üzerinde kişi çalışıyor.

KARA YOLU TAMAM SIRA DEMİR YOLUNDA

20 yıllık dönemde yatırım harcamalarında yüzde 60’lik pay ile kara yolu birinci sırada yer aldı Yıllardır ihmal edilen demir yolu sektörünün ulaştırma yatırımlarındaki payı, AK Parti döneminde sürekli artırıldı. Son 20 yılda demiryollarına toplam 346 milyar liralık yatırım yapıldı. Demir yollarının 2013 yılı yatırımlarındaki payı yüzde 33 iken, 2022 yılında bu oranı yüzde 52’ye çıkarıldı. Bakanlığın 2023 bütçesinden en büyük payı yüzde 64 ile demir yolu yatırımları oluşturması dikkat çekiyor. Türkiye’nin hızlı tren ile tanıştığı bu dönemde 1460 kilometre hızlı tren hattının inşa edildi. Ülke genelindeki demir yolu ağımızı yüzde 19 artışla 13 bin 128 kilometreye hızlı tren ulaşımı ülke nüfusunun yüzde 46’sını kapsadı.

DENİZCİLİKTE ÖZE DÖNÜŞ

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin denizci kimliğini ön plana çıkarmak için de büyük yatırımlar yapıldı. 2002’de 37 olan tersane sayısını 84’e çıkaran Türkiye, küresel deniz ticaret filo sıralamasında 15’inci sıraya yerleşti. Uluslararası liman sayımız ise 152’den 217’ye yükseldi. Bu limanlarda elleçlenen yük miktarı 190 milyon tondan 526 milyon tona çıktı.

DENİZ TAŞIMACILIĞININ KIZIL ELMASI KANAL İSTANBUL

Hayalleri süsleyen asrın projesi Kanal İstanbul için de ilk kazmayı vurduk. Boğaz giriş ve çıkışlarında günleri bulan beklemeleri azaltacak ve Türkiye’nin küresel ticarette daha etkin rol almasını sağlayacak Kanal İstanbul’un Sazlıdere kesimininde geçiş sağlayacak Sazlıdere Köprüsü’nün inşası devam ediyor. Yine Kapıkule-Halkalı Hızlı Tren Projesi’nin de Kanal İstanbul’un altından geçecek şekilde tünelli olarak projelendirilen Halkalı-Ispartakule kesiminin inşası da sürüyor.

Ankara-Sivas 2 saate indi

İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN yıllardır hizmet veriyor. Son olarak yatırımları tamamlanan Gaziray (Gaziantep), Kağıthane-İstanbul Havalimanı ve Ankara-Sivas HT hattı hizmete alındı. Sırada yüzde 55’i tamamlanan Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule(Edirne), Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Ankara-Yerköy-Kayseri, Gebze-YSS Köprüsü- İstanbul Havalimanı hızlı tren hatları var. Ulaştırma Bakanlığı’nın kent içi raylı sistemde ise 6 ilde yapımı devam eden 12 projesi bulunuyor.

Hem canımızı hem malımızı korudu

2003- 2021 yılları arasında ulaştırma yatırımların Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya toplam 548,5 milyar dolar ve üretime 1 trilyon 139 milyar dolarlık katkı verdi. Bu yatırımların toplam istihdama etkisi ise yıllık ortalama 995 bin kişi olarak gerçekleşti. Türkiye’nin hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılması sonucu yılda 28 milyar dolar tasarruf elde ettik. Emniyetli ulaşım altyapıları ile ölümlü kazaların azalması sayesinde yılda ortalama 13 bin 100 hayat kurtuldu.

Tünel uzunluğunu 13 kat artırdık

Türkiye’de 2003’ten önce toplam 50 kilometre uzunluğa sahip 83 tünel vardı. Şimdi ise toplum uzunluğu 663 kilometre olan 469 tünel var. Son 20 yılda inşa edilen 376 tünelin en büyüğü şüphesiz Yeni Zigana Tüneli oldu. Çift tüplü tünel, 14,5 kilometrelik uzunluğu ile Avrupa’nın en uzun kara yolu tüneli olma özelliği taşıyor. Trabzon ve Gümüşhane arasındaki seyahat süresini 30 dakika azaltan Tünel ile birlikte güzergahın rakımı bin 825 metreden bin 15 metreye düştü.

Mesafeleri kısaltan köprüler

Ulaştırmanın simge yatırımları ise şüphesiz köprüler ve viyadükler oldu. Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale başta olmak üzere inşa edilen köprüler, ulaştırmanın gurur kaynağı oldular. Türkiye’nin 311 kilometre olan viyadük/köprü uzunluğu, yeni yatırımlar sayesinde 730 kilometreye çıktı. İki kıtayı denizaltından birleştiren Avrasya Tüneli’nden günde ortalama 60 bin araç, İstanbul Boğazı’nın üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden ise günde ortalama 130 bin araç geçiyor. Bu iki ulaşım aksı kent trafiğine büyük rahatlık getirdi.

Marmara ringinde vızır vızır ticaret

İzmit körfez geçişini 6 dakikaya düşüren Osmangazi Köprüsü ve ardından da Türkiye’nin dördüncü Boğaz Köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü açılınca Marmara Denizi’nin etrafında oluşan kilometrelik ulaşım ringi, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Tekirdağ’ın trafiğini rahatlattı. Osmangazi Köprüsü’nün de üzerinde bulunduğu Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, sayesinde İstanbul-İzmir arası 100 kilometre kısaldı ve ulaşım 8 buçuk saatten 3 buçuk saate indi ve ticari yük taşıması hızlandı.







