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Seçim

Türkiye'ye yön veremezler

MHP lideri Bahçeli, Balıkesir mitinginde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan The Economist’e tepki gösterdi. Bahçeli "The Economist dergisi, 'Erdoğan gitmeli' diyormuş, haçlı zihniyeti kimin gideceğini 14 Mayıs'ta gösterecek olan Türk milletidir. Türkiye'ye yön veremezler, Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler” dedi.

04:00 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

Partisinin Balıkesir ve Yalova’da düzenlediği programlarda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, The Economist Dergisi’nin yayınlarına tepkisini sürdürdü. Bahçeli, “İngiliz The Economist dergisi ‘Erdoğan gitmeli’ diyormuş. Bu haçlı zihniyetine kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs’ta gösterecek olan Türk milletidir. Türkiye’ye yön veremezler, Türkiye’yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Alayı gelsin, hepsi toplanıp gelsin, şayet boyun eğersek onlar gibi namerdiz” dedi.

İki dünyada da hesabımız var

Cumhuriyetin bedava kazanılmadığına dikkati çeken Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı: “İşbirlikçi kalpazanlara da asla bırakılmayacaktır. Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, onuru cumhurdur, ömrü cumhurla kaimdir, hiç kimse kendisine bir bekçilik görevi de vehmetmemelidir. Cumhuriyete düşmanlık cumhura düşmanlıktır. HDP’yi, Yeşil Sol Partiyi, bölücü teröristleri yanına yöresine alanlar, Milli Mücadele’den intikam almak isteyen bölünme ve yıkım sevdalılarıdır. Bizim böyle bir sevdayı içinde taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız vardır.”



#Devlet Bahçeli
#Seçim
#The Economist
#HDP
17 dakika önce
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