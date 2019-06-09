Seçim Uğur Dündar moderatörlük yapmayacağını açıkladı
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2019 YEREL SEÇİMİ

​Uğur Dündar moderatörlük yapmayacağını açıkladı

Uğur Dündar moderatörlük yapmayacağını açıkladı

Gazeteci Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayın programında moderatörlük yapmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu

Uğur Dündar, adayların kendisini tercih etmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve moderatörlük yapmayacağını duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Uğur Dündar, şunları kaydetti:

"Tarihi 31 Mart seçimleri öncesinde, Sn.B.Yıldırım ve Sn.E. İmamoğlu’nun katılacağı açık oturumun moderatörlüğü için her iki adayın da ismim üzerinde uzlaşmaları, onurla sürdürdüğüm 50 yıllık meslek hayatımın manevi madalyalarından biri olmuştur.

Halkımızın yıllardır Türkiye’nin en güvenilir ismi olarak tarafıma gösterdiği güvenin, siyasi kutuplaşmanın zirveye çıktığı bu dönemde ve böyle önemli bir konuda her iki aday tarafından paylaşıyor olması son derece anlamlı ve değerlidir. Her iki adaya da teşekkür ediyorum.

Kendime ve toplumuma karşı duyduğum sorumlulun bilinciyle, bu açık oturumda adaletin terazisini milim saptırmayacağıma ve geçmiştekilerde olduğu gibi, her iki tarafın da yayın sonrasında teşekkürleriyle karşılaşacağıma en ufak şüphem yoktur. Bunlarla birlikte moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum."

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