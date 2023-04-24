Ülkede her şey alt üst olur

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, gerekçesini “Olası bir iktidar değişiminde ülkede her şey altüst olur” sözleriyle açıkladı. Yeni Şafak’a konuşan Özaçıkgöz, “14 Mayıs’ta bir iktidar değişikliği olması durumunda 20 yıllık bir hınç ile saldırı olacaktır” şeklinde konuştu.

BAYKAR’A VE TOGG’A SALDIRACAKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hiçbir talepte bulunmadan desteklediklerini vurgulayan Özaçıkgöz, “Bu kararımızı da siyasi partilerin milletvekili aday listelerini YSK’ya verdikten sonra açıkladık. Amacımız ittifaklara girip milletvekili sıralamasında yer almak değil, amacımız kaosu önlemektir” dedi. Avrupa’da seçimlerde iktidar değiştiğinde insanlarını yaşantısının en fazla yüzde 5 değişeceğini savunan Çetin Özaçıkgöz, şöyle devam etti: “Ülkemizde iktidar değişiminde vatandaşlarımızın yaşantısı maalesef 180 derece değişiyor. 14 Mayıs’da bir iktidar değişikliği olması durumunda 20 yıllık bir hınç ile saldırı olacaktır. Bu saldırı Baykar’a, İHA-SİHA’ya, Akkuyu Nükleer tesislerine, Toog’a, Ayasofya’ya, milli değerlere olacaktır.”

BAŞÖRTÜLÜLER HEDEF OLACAK

Muhalefetin kazanması durumunda belediye otobüslerinde başörtülü kadınlara yapılan saldırıların tekrar tekrar yaşanacağını vurgulayan Özaçıkgöz şunları dile getirdi: “Başörtülü kadınlarımızın girebileceği veya giremeyeceği yerler tekrar tekrar yeniden dizayn edilecektir. Seçimlerde oy alabilmek için kimse şirin görünmeye çalışmasın, Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Her darbeden sonra bizim elimizden devlet alınmıştır Cumhuriyet Halk Partisi’ne ikram edilmiştir. 1960 – 1965 arasında CHP’nin elindedir. Ülkenin kalkınma oranı yüzde 3’tür. 12 Mart Muhtırasını verdiler. Biz çekildik bunlara ikram ettiler. Türkiye’yi elektriksiz, aç sefil bıraktılar. Bülent Ecevit’in 1978-1979 iktidar döneminde mazot, gaz, şeker tuz kuyrukları vardı. Bunlara devlet bırakılır mı?”

Erdoğan’a ilginç öneriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazarak DYP programında da bulunan bazı tavsiyeler verdiğini belirten Özaçıkgöz, bunların başında SGK-Bank olduğunu dile getirdi. Özaçıkgöz’ün, Erdoğan’a gönderdiği mektubunda yer verdiği önerileri şöyle: SGK-Bank ile Sosyal Güvenlik Kurumu elindeki nakdi, çok küçük bir faizle bankada tutmakta ve buradan aldığı faiz geliri ile maaşları çevirmektedir. Bankaların karı 2022 yılının ilk 8 ayında yüzde 543 artmıştır. SGK kendi bankasını kurduğu takdirde gelirleri bankalar kadar artacaktır.

CADDE İSİMLERİNE İHALE

Tarihi isimler hariç pek anlamı olmayan cadde ve sokak isimleri ihale ile satışa çıkartılabilir. Büyük ticari firmalar caddeler için devasa rakamlar ödeyeceği gibi, ikamet ettiği sokağa isminin verilmesi için vatandaşlar da yüksek meblağ ödeyebilir. Çalışan kadınlara 1 saat geç iş başı, 1 saat erken paydos imkanı verilebilir. Engellilere de aynı imkan sağlanmalıdır. Tek kuruş masraf etmeden 220 üniversitemizi 440’a çıkartmak mümkün. Bir yılı 6 aylık eğitim olmak üzere ikiye ayrıldığı zaman üniversitelerimizin kapasitesi ikiye çıkmış olacak.











