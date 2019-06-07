Seçim Yeni şaibenin önü kapandı
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2019 YEREL SEÇİMİ

Yeni şaibenin önü kapandı

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, YSK kararına ilişkin, “31 Mart yerel seçimlerinde yapılan şaibe ve usulsüzlüklerin bir daha tekrarlanmaması için olumlu bir adım atıldı” değerlendirmesi yaptı

Fatih Özer Yeni Şafak
Yusuf Başer
Yusuf Başer

YSK Başkanı Sadi Güven’in seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürünün başka illere görevlendirildiğini açıklaması kararını AK Parti Yozgat Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer Yeni Şafak’a değerlendirdi.

DOĞRU KARAR VERİLDİ

Yolsuzluk yapanlarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarında suç duyurusunda bulunmasına karar verildiğini belirten Başer, “31 Mart yerel seçimlerinde kanuna aykırı iş ve işlemleri yapan müdürlerin ve ilgili görevlilerin bu seçimde yeniden görev alması doğru değildir. Müdürlerin yeniden görev alması hukuka da aykırı bir durum ortaya çıkartacaktı. Yüksek Seçim Kurulu(YSK) Başkanı Güven, kafalardaki soru işaretlerini giderdi. YSK’nın vermiş oldu karar yerinde ve hukuki bir karardır” dedi.

TEDBİR ALINDI

Başer, bu isimlerin 31 Mart yerel seçimlerinde kanuna açık olarak aykırılık yaptığını ifade etti. İmzasız, mühürsüz seçim sonuç tutanaklarını tanzim edilmesine göz yuman kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmaya başlandığını belirten Başer, “23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanlığı seçimlerinde aynı kişilerin görev alması, 31 Mart seçimlerinde yapılan şaibe ve usulsüzlüklere bir yenisinin eklenmesine olanak sağlayabilirdi. Nasıl olsa bununla ilgili bir suç duyurusunda bulunulmadı ve işlem yapılmadı denilerek yeniden böyle bir teşebbüse kalkışabilirlerdi. 23 Haziran için olası şaibenin de önü kapatıldı” şeklinde konuştu.

CEZA ALACAKLAR

Şaibe ve usulsüzlükte adı geçen kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını kaydeden Başer, “İlçe seçim kurulları tarafından görevlendirilen kişiler memur olmamasına rağmen sandık başlarına atandı. Bu tamamen kanuna aykırı bir davranıştı. 23 Haziran’da daha fazla hukuksuzluk beklenebilirdi. Gerekli disiplin soruşturması başlatıldı. Milletin iradesini hiçe sayan kişilere gerekli cezalar verilecek” ifadesini kullandı.

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