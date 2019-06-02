Yenilenen seçimlerde 2 sandıkta arbede çıktı

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Üç ilçe ve bir beldede oy verme işlemi sürüyor.

İHA Keskin'de seçimlerde arbede çıktı.

34 BİN 630 SEÇMEN OY KULLANACAK

YSK'nin 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimlerini iptal ederek yenileme seçimlerinin 2 Haziran'da yapılmasına karar verdiği ilçelerden cezaevi sandıkları hariç Honaz'da 21 bin 810 seçmen 76 sandıkta, Yusufeli'de 5 bin 219 seçmen 20 sandıkta, Keskin'de 6 bin 396 seçmen 24 sandıkta, Besni'ye bağlı Kesmetepe beldesinde ise bin 205 seçmen 7 sandıkta oy kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de son bulacak.

Yüksek Seçim Kurulunun 27 Mart'ta aldığı Mahalli İdareler Ara Seçimleri'nin 2 Haziran'da yapılması kararı gereği yeni kurulan köylerle mahalle iken köy statüsüne dönüşen yerleşim birimlerinde ve herhangi bir nedenle organları boşalan köy ve mahallelerde veya 31 Mart 2019 tarihinde seçimi yapılamamış beldeler ile köy ve mahallelerde de sandık kuruldu.

İHA Keskin'de seçimlerde arbede çıktı.

KESKİN'DE İKİ SANDIKTA ARBEDE YAŞANDI

Yeniden seçime gidilen ilçelerden Keskin'de seçmenler 24 sandıkta oylarını kullanıyor. Halk Eğitim Merkezi Salonundaki 1021 No'lu sandıkta okuma yazma bilmeyen yaşlı bir kadının yanındaki refakatçiye sandık başkanı tarafından izin verilmeyince sandık görevlileri, müşahitler ve seçmen arasında arbede yaşandı. Olaya hemen müdahale eden polis ve bekçiler seçim görevlileri dışındaki kişileri dışarı çıkarttı. Halk eğitim Merkezine çok sayıda polis takviye edildi.

Keskin'deki oy verme işlemi sırasında bir arbedede de sandık başkanı ve müşahit arasında yaşandı. Atatürk İlk ve Ortaokulu'nda 1009 nolu sandıkta bir vatandaşın oy kullandığı sırada sandık başkanı Zeki Özçelik ile müşahit Bekir Vural arasında arbede yaşandı. AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve İYİ Parti'nin Keskin Belediye Başkan Adayı Necati Alsancak, ikiliyi sakinleştirdi, polis ekipleri sınıfta tedbir aldı.Sandık görevlisi ve müşahit olmayan kişiler sınıftan çıkarıldıktan sonra oy verme işlemi devam etti.

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SOYLU: SEÇİMLER SAKİN BİR ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler'de muhtarlarla biraraya geldi. Sözlerine Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek başlayan Soylu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra YSK kararıyla tekrarlanan seçimlere değinerek, "Herhangi bir olay söz konusu değil. Seçimler sakin bir şekilde devam etmekte. İnşallah aynı sakinlikle de devam edeceğine olan inancımız tamdır. Bütün güvenlik tedbirlerini aldık" dedi.

DHA Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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