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Seçim

Yine aday: CHP Kadın Kolları itiraz etti

Taciz ve kadına şiddet iddialarıyla gündeme gelen CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın’da 2’nci sıradan tekrar aday gösterildi. CHP Genel Merkez Kadın Kolları, Yıldız’ın adaylığına tepkili.

Uğur Duyan
04:00 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hüseyin Yıldız.

Hüseyin Yıldız.

Listelerinden 78 milletvekili adayını 6’lı Masa ortaklarına ve Mustafa Sarıgül’e ayıran, fermuar liste uygulaması yüzünden de 7 ilde aday göstermeyen CHP’de, liste tartışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Adı daha önce taciz ve kadına şiddet iddialarına karışan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın yeniden aday gösterilmesi tepki çekti. Yıldız, Aydın’da 2’nci sıradan aday gösterildi. Yıldız, TBMM’deki makam odasında özel danışmanı olan bir kadını taciz etmiş, bir başka kadını da tokatlamıştı. Yıldız’ın adaylığına CHP Kadın Kolları’ndan tepki ve itiraz geldi. CHP kaynakları Yıldız’ın Aydın’da etkili bir figür olduğu için listede 2’nci sıradan aday gösterildiğine işaret ederken, “CHP’de, aralarında Genel Başkan Yardımcıları dahil olmak üzere pek çok kişi Yıldız’ın adaylığını şaşkınlık ve öfke ile karşıladı” ifadelerini kullandı.

GENEL MERKEZ ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ

Ekim 2021’de TBMM’de birlikte çalıştığı kadın danışmanını darp ettiği, bir başka kadını da makam odasında taciz ettiği öne sürülen Yıldız hakkında CHP Genel Merkezi soruşturma başlatmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Gülizar Biçer Karaca’nın, iddialarla ilgili taraflarla görüşüp rapor hazırlayacağı, bunu parti yönetimine sunacağı duyurulmuştu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuya kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını söylemişti, ancak tahkikat sonuçsuz kaldı.

Yıldız hakkındaki ilk iddia bu değil. 2015-2017 yılları arasında Yıldız’ın danışmanlığını yapan Sercan Seyhan, Yıldız’ın işle ilgili bir sorun yaşadığı kadın danışmanını Meclis’teki odasında, gözünün önünde darp ettiğini iddia etmişti.


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#Hüseyin Yıldız
#CHP
#Seçim
#Taciz
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