Yine aday: CHP Kadın Kolları itiraz etti

Listelerinden 78 milletvekili adayını 6’lı Masa ortaklarına ve Mustafa Sarıgül’e ayıran, fermuar liste uygulaması yüzünden de 7 ilde aday göstermeyen CHP’de, liste tartışmalarının ardı arkası kesilmiyor. Adı daha önce taciz ve kadına şiddet iddialarına karışan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın yeniden aday gösterilmesi tepki çekti. Yıldız, Aydın’da 2’nci sıradan aday gösterildi. Yıldız, TBMM’deki makam odasında özel danışmanı olan bir kadını taciz etmiş, bir başka kadını da tokatlamıştı. Yıldız’ın adaylığına CHP Kadın Kolları’ndan tepki ve itiraz geldi. CHP kaynakları Yıldız’ın Aydın’da etkili bir figür olduğu için listede 2’nci sıradan aday gösterildiğine işaret ederken, “CHP’de, aralarında Genel Başkan Yardımcıları dahil olmak üzere pek çok kişi Yıldız’ın adaylığını şaşkınlık ve öfke ile karşıladı” ifadelerini kullandı.