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Seçim

Yine pis işler içinde

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yine FETÖ ve CHP’li trollerin sosyal medya yalanlarını dillendirdi. Daha önce akıl dışı iddialar ortaya atan Kılıçdaroğlu, ABD seçimlerinde Facebook kullanıcılarının verilerini usulsüz kullandığı ortaya çıkan Cambridge Analytica benzeri bir çalışma yapıldığını iddia etti. Seçime müdahale algısı peşindeki Kılıçdaroğlu, “Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum” iftirası attı.

Haber Merkezi
04:00 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve CHP’li trollerin sosyal medyada ortaya attığı yalanları dillendirmeye devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve CHP’li trollerin sosyal medyada ortaya attığı yalanları dillendirmeye devam ediyor.

7'li Masa'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ ve CHP’li trol ordusunun ortaya attığı iddiaların sözcülüğüne soyundu. Daha önce akıl dışı iddialar ortaya atan Kılıçdaroğlu, Amerika’da 2016 yılında yapılan seçimlerde Facebook kullanıcısına ait verileri usulsüz kullandığı ortaya çıkan Cambridge Analytica benzeri bir çalışma yapıldığı iddiasına sarıldı. Twitter'dan paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Son 10 güne 2 gün kaldı. Ben son uyarımı yapayım. Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. Son uyarımdır" ifadelerini kullandı.

METİNLERİNİ YAZAN AJANS’IN İFTİRASI

Seçimlere günlere kala sandığa gölge düşürme amacı taşıyan yalanlara sert tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan geldi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Başkanlığına yönelik iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Altun, "Dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sayın Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir." ifadesini kullandı. Altun, Kılıçdaroğlu'nun tweetlerini yazan Ajans'ın iftira niteliğinde ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu görevlilerini açıktan hedef göstermekte bir beis görmemesinin anlaşılabilir olduğunu belirtti.

KILIÇDAROĞLU’NUN EKİBİ DE AYNI YOLDA

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ iddialarını dillendirmesinin ardından CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan da "Yurt dışından ekip getirmişler. Sesleri birleştiriyorlar, görüntüleri birleştiriyorlar. İsim isim belgeler var" iddiasında bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise İçişleri Bakanlığında paralel bir

yapı kurulduğunu tespit ettiklerini iddia etti.

Bu sefer Mısır gafı!

7'li Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mısır'ı özel ekonomi bölgesi ilan edeceğini söyledi. Seçim ziyaretleri kapsamında Ağrı'ya giden Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada özel ekonomi bölgesi ilan edeceği şehirleri sayarken yeni bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Erzurum merkezli olmak üzere Ağrı dahil Elazığ dahil Mısır... Affedersiniz Kars, Iğdır ve Ardahan dahil bu bölgeyi özel ekonomi bölgesi ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda Konya'ya gerçekleştirdiği ziyarette ise "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke” demişti.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#FETÖ
#CHP
#Yedili Masa
#Millet İttifakı
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