YSK Başkanı Güven'den seçim açıklaması

YSK Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Güven'in açıklamalarından satır başları şöyle:
- ''Geçerli oy 8 milyon 746 bin 464 geçersiz oy 178 bin 599. Katılım oranı yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir. İmamoğlu yüzde 54.21 Yıldırım yüzde 44.99 Gökçınar yüzde 0.55 Yücel yüzde 0.17 olarak gerçekleşmiştir.''
İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI
YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, itiraz sürecinin başladığını belirtti.
- YSK Başkanı yaptığı açıklamada, "Salı günü saat 15.00'e kadar YSK'ya itiraz hakkı var. İlçe seçim kurulumuz bunu inceleyerek perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl seçim kurulunun cevap verme süresi 2 gün. Ardından 3 gün içinde tekrar itiraz hakkı var. Seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.