YSK'dan son dakika İstanbul seçim sonuçları açıklaması - İstanbul sçeimlerinde kim ne kadar oy aldı YSK Başkanı Güven'den seçim açıklaması YSK Başkanı Sadi Güven'den İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin açıklama. Güven, "İmamoğlu yüzde 54,21, Yıldırım ise yüzde 44,99 oy oranı aldı" dedi. YSK Başkanı Güven, ayrıca sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, itiraz sürecinin başladığını belirtti.

Haber Merkezi 24 Haziran 2019, 10:30 Son Güncelleme: 24 Haziran 2019, 10:42 Yeni Şafak