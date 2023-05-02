Yurt dışında 5 günde 700 bin oy

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. "Boş vaatlerle, öyle her güne bir pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz." diyen Nebati, hükümetin emekli ve gaziler için yaptığı çalışmaları bir bir sıraladı. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye azimle devam ettiklerini belirten Nebati, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bir yandan ülkemizi küresel bir güç konumuna adım adım taşırken, bir yandan da giderek artan kaynaklarımızla emeklilerimizin ve milletimizin her bir ferdinin refahını günbegün artırmak konusunda kesin kararlıyız" ifadelerini kullandı.