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Seçim

Yurt dışında 5 günde 700 bin oy

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışında 27 Nisan’da başlayan oy verme işleminde 700 bin seçmen sandığa giderken ilk beş gündeki katılım rekora koşuyor. 2018 seçimlerinin ilk dört gününde toplam 165 bin 154 seçmen yurt dışında oy kullanırken, bu seçim için kullanılan oy sayısı 508 bin 908’e ulaştı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Beş günde 700 bin oy.

Beş günde 700 bin oy.

Türkiye için kritik önemde olan seçimler için yurt dışı seçmenin ilk beş gündeki katılımı rekor kırmaya aday. 2018 seçimlerinin ilk dört gününde Almanya’da toplam 165 bin 154 seçmen sandığa giderken bu seçimin ilk dört gününde 211 bin 958 seçmen sandığa giderek oy kullandı.

YÜZDE 50’Yİ AŞAN ARTIŞLAR

Türklerin yoğun yaşadığı 2018 seçiminin ilk dört gününe göre katılım Almanya’da yüzde 28,34, Avusturya’da yüzde 57,84, Fransa’da ise yüzde 47.48 arttı. 2023 seçimleri için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu verilere de yansıdı. Örnek olarak en fazla seçmenin bulunduğu Almanya’da 2018 seçimlerinin ilk dört gününün sonunda toplam 165.154 kişi sandığa giderken, bu seçimin ilk dört gününde 211 bin 958 kişi oy kullandı.

52 BİNİ GÜMRÜKLERDE

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı verilere göre; beş günün sonunda yurt dışı temsilciliklerde 644 bin 972 vatandaş oy kullandı. Gümrük kapılarında ise 52 bin 605 olmak üzere, toplam kullanılan oy sayısı 697 bin 577’ye ulaştı.


Bakan Nebati Kılıçdaroğlu'na emekli ve gaziler için yapılanları bir bir sıraladı: Pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz
Bakan Nebati Kılıçdaroğlu'na emekli ve gaziler için yapılanları bir bir sıraladı: Pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. "Boş vaatlerle, öyle her güne bir pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz." diyen Nebati, hükümetin emekli ve gaziler için yaptığı çalışmaları bir bir sıraladı. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye azimle devam ettiklerini belirten Nebati, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bir yandan ülkemizi küresel bir güç konumuna adım adım taşırken, bir yandan da giderek artan kaynaklarımızla emeklilerimizin ve milletimizin her bir ferdinin refahını günbegün artırmak konusunda kesin kararlıyız" ifadelerini kullandı.



#Yurt dışı seçmen
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Avusturya
#Fransa
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