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Seçim

Yurt dışında kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi tamamlandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi işlemi tamamlandı.

17:48 . 11/05/2023 Perşembe
AA
Oyların bulunduğu torbaların, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca, Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna kara yoluyla ulaştırılacağı öğrenildi.

Oyların bulunduğu torbaların, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca, Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna kara yoluyla ulaştırılacağı öğrenildi.

Yurt dışında kullanılan oyların bulunduğu mühürlü çuvalların son kısmı, Kanada'dan Türk Hava Yollarının tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi parti temsilcileri eşliğinde 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı. Ayrıca yetkililere ve parti temsilcilerine imzalı tutanak verildi.

Oyların bulunduğu torbaların, Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulunca, Ankara'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna kara yoluyla ulaştırılacağı öğrenildi.


#İstanbul havalimanı
#Kanada
#Seçim
36 dakika önce
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