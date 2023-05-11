Yurt dışında kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesi tamamlandı

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme sürecinin bitmesinin ardından, kullanılan 1 milyon 691 bin 531 oyun 532 bin 175'i Ankara'ya getirildi. Uçakta; refakat, teslim alma ve oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmekle görevli olan Oy Torbaları Nakil Komisyonu, parti temsilcileri, diplomatik kuryeler ve bir YSK görevlisi personel yer aldı.