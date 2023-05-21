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Seçim

Yurt dışında oy kullananların sayısı iki günde 1 milyonu geçti

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyonu aştı. YSK'nın paylaştığı verilere göre, 14 Mayıs seçimlerinde beş günlük katılım oranının yaklaşık iki katına 28 Mayıs seçimi için iki günde ulaşıldığı bilgisi dikkat çekti.

21:32 . 21/05/2023 Pazar
AA
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için sandık başında.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 2. turu için sandık başında.

Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden, yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı,
ikinci günde saat 19.35 itibarıyla 1 milyon 38 bin oldu.
Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek,
gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında, 5 günde toplam 697 bin 577 seçmen sandığa gitmişti.



#cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur
#Yurt Dışı
#YSK
#Rekor Katılım
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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