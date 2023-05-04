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Seçim

Yurt dışında seçimlere katılım rekor kırıyor: Yedi günde bir milyonu aştı

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışında oy verme işlemine yoğun katılım sürüyor. 27 Nisan'da başlauan oy verme işlemleri kapsamında yedi günde bir milyondan fazla seçmen oy kullandı.

07:57 . 4/05/2023 Perşembe
IHA
Yurtdışı oy kullanma yüzde 30’u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı

Yurtdışı oy kullanma yüzde 30’u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor.

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, “Yurtdışı oy kullanma yüzde 30’u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı” dedi.

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışı oy kullanma %30’u geçti, bir milyonu aşan seçmen oy kullandı. Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda ve Lüksemburg ilave sandık kurulacak” ifadelerine yer verdi.


73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Seçmenler, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine yönelik tercihte bulundukları iki ayrı oy pusulasını aynı zarfa koyarak sandığa atacak. Önce cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.


Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.


"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde oylar geçersiz olacak.


Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.


Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.



#Yurtdışı oy kullanma
#Ak parti
#Recep Özel
#Cumhurbaşkanlığı seçimleri
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