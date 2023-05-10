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Seçim

Yurt dışından rekor oy

14 Mayıs seçimleri için yurt dışında 27 Nisan’da başlayan oy verme işlemi dün sona erdi. Son verilere göre 1 milyon 798 bin 505 seçmen oy kullandı. 2018 seçimlerinde yüzde 50,31 olan katılım oranı aşılarak, yüzde 51,56 oldu. Oy verme işlemi gümrüklerde 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar sürecek.

Resul Ekrem Şahan
Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yurt dışında oy verme işlemi dün sona erdi.

Yurt dışında oy verme işlemi dün sona erdi.

14 Mayıs seçimleri için yurt dışında 27 Nisan’da başlayan ve oy verme işlemi dün sona erdi. Gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde son verilere göre 1 milyon 798 bin 505 seçmen oy kullandı.

OY ORANI YÜZDE 51,56

Buna göre, 2018 seçimlerinde yüzde 50,31 olan katılım oranı aşılarak, yüzde 51,56 ile 14 Mayıs için diasporanın seçimlere iştiraki konusunda rekor kırıldı. Yurt dışı temsilciliklere sona eren oy verme işlemi gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.

KATILIM DAHA DA YÜKSELEBİLİRDİ

Yurt dışı seçmenin sandığa yönelik ilgisi AK Parti’yi memnun etti. AK Parti kaynakları yoğun katılımı lehlerine yönelik yorumladı. Seçimlerde, yurt dışındaki oyların büyük bir kısmını almayı bekleyen AK Partili yöneticiler, bu oranın toplam oy oranının yüzde 1’ine tekabül edeceğini hesaplıyor. Almanya’da ek sandık uygulamasına güvenlik bahanesiyle müsaade edilmemesinin katılımı negatif yönde etkilediği değerlendirmeleri de yapılıyor.

180 bölgede 750 şube kurduk

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Muhammed Fatih Toprak, yurt dışındaki oy kullanımına ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu. Mart ayında yurt dışı seçim çalışmalarına başladıklarını söyleyen Toprak, “AK Parti olarak 180 bölgede 750 şube oluşturduk. 10 binin üzerinde sandık kurulu görevlimiz ve müşahidimiz sahada hazır bulundu. 30 bin arkadaşımızla beraber organizasyonlarımızı yürüttük” dedi.

FEDAKARLIK GÖSTERDİLER

Toprak, Almanya’da 25 noktada sandık kurmayı planladıklarını ancak izin verilmemesi nedeniyle 9 bölgede kurulamadığunu hatırlatarak, “Bu 9 bölgedeki yaklaşık 300-400 bin seçmenimizin en az 100-150 km uzaklıktaki noktalara gidip oy kullanmaları gerekiyordu. Ama vatandaşlarımız büyük bir fedakarlık göstererek oylarını kullanmaya gitti. Özellikle Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’a yönelik teveccühlerini sahada çok gördük” ifadelerini kullandı.



#Seçmen
#Oy Kullanma
#AK Parti
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