Yüzsüzlüğün bu kadarı da olmaz!

PKK ve FETÖ’cülere özgürlük vaadinde bulunan ancak 14 Mayıs’ta sandıkta yaşadığı hezimet sonrası birden “Milliyetçi” olmaya karar veren Kılıçdaroğlu şimdi de mağduru oynamaya başladı. Kılıçdaroğlu, Hatay’da yaptığı konuşmada terör örgütlerinin kendisine verdiği desteği unutarak, “Kim teröre destek veriyorsa Allah bin belasını versin. im teröre destek veriyorsa, teröristlerle yan yana duruyorsa, onların musluğuna su taşıyorsa Allah bin belasını versin” dedi.

SİYASET İFTİRA DEĞİL

Kumpasa maruz kaldığını ileri süren Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal’a yapılan kaset kumpası sonrası CHP Genel Başkanı olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerimde FETÖ eliyle rakibi Muharrem İnce’yi montaj kasetle saf dışı bıraktığını görmezden geldi.

Siyasetin rakibine iftira atmak ve kumpas kurmak olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Birbirimizi eleştirebiliriz ama siyaset, rakibine iftara atmak, kumpas kurmak değildir. Allah bizi kumpasçılardan, korusun. Dolayısıyla bizim, ahlaki değerler üzerine siyaset yapmamız lazım. Daha düne kadar bizim terör örgütleriyle işbirliği yaptığımızı söylediler, bununla ilgili sahte videolar hazırladılar. Dün televizyona çıkan kişi, 'montajlı görseller yaptıklarını, bunu vatandaşlarla kullandıklarını, onlara anlattıklarını' ifade ettiler. Haksızlık karşısında Allah'a sığınıyorum” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu söz verdi tutmak zorunda