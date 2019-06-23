Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim Zeytinburnu seçim sonucu - 23 Haziran Zeytinburnu oy oranları
2019 YEREL SEÇİMİ

​Zeytinburnu seçim sonucu - 2019 İstanbul Zeytinburnu oy oranları seçim sonuçları

Zeytinburnu seçim sonucu - 23 Haziran Zeytinburnu oy oranları

23 Haziran 2019 Zeytinburnu seçim sonuçları. İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da ve Zeytinburnu'nda aldığı oy sayısı ve oy oranları haberimizde. İşte 2019 İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Zeytinburnu seçim sonucu
​Zeytinburnu seçim sonucu

23 Haziran İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları. İstanbul Belediye Başkanlığı için İstanbul ve Zeytinburnu seçim sonuçları, oy oranları ve oy sayıları belli olmaya başladı. İstanbul'da her ilçe kritik öneme sahip. Peki, Zeytinburnu seçim sonuçları, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun oy oranları kaç? İşte İstanbul Zeytinburnu seçim sonuçları.

23 Haziran İstanbul seçim sonuçları

Zeytinburnu, 1953 yılına kadar doğusu Fatih, batısı ise Bakırköy ilçesine bağlı olarak yönetildi.

1950’nin başlarında artık Fatih veya Bakırköy ilçesinden yönetimi yapılamayan Zeytinburnu’nun yeni bir yönetimsel bir örgüte kavuşturulmasına yönelik adımlar atıldı. 30.07.1953 tarihinde Fatih ilçesine bağlı "Zeytinburnu Bucağı" olarak örgütlendirildi. Batı bölümü yine Bakırköy ilçesine bağlı olarak kaldı.

İlçe Oluşu

Nüfusu günden güne çoğalan toplumsal, ekonomik, kültürel sorunları her geçen gün artan Zeytinburnu, 1960’lara kadar yerleşmenin bin bir türlü sorunuyla süslenen, toplumsal yaraların türlü renkleriyle bezenen bir yer haline geldi.

1955 sayımlarında 17.585 olan nüfus, 5 yıl sonra 5 kat artarak 88.343’e yükseldi. Hızlı nüfus artışıyla birlikte artık yerinden yönetilmesine karar verilen Zeytinburnu 01.09.1957 tarihinde 7033 Sayılı Yasa ile İstanbul’un 14. İlçesi oldu.

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı çalışmalarını, Kazlıçeşme Abay Caddesi üzerinde bulunan, geçmişte askeri hastane olarak kullanılan tarihi bir binada sürdürmektedir.

REKLAM
İstanbul seçimini yaptı

İstanbul seçimini yaptı

İlk sonuçlar için YSK'nın yayın yasağını kaldırması bekleniyor.
Sandıklar kapandı

Sandıklar kapandı

​İstanbul için oy verme işlemi tamamlandı, sayım başladı.
Hatalı mühürler geçerli sayıldı

Hatalı mühürler geçerli sayıldı

YSK, AK Parti ile CHP'nin başvurusunu kabul etti.
Sandıkları terk etmeyin

Sandıkları terk etmeyin

Cumhur İttifakı'nın adayı ​Binali Yıldırım'dan seçmene çağrı.
58 teröriste<br>'pençe' darbesi

58 teröriste
'pençe' darbesi

Bakanlık, operasyonla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Başkan kalp<br>krizi geçirdi

Başkan kalp
krizi geçirdi

​İstanbul İl Seçim Kurulu'na başka bir isim vekalet edecek.
İstanbullu en isabetli kararı verecektir

İstanbullu en isabetli kararı verecektir

​Cumhurbaşkanı Üsküdar'da oyunu kullandı.
Ucu bucağı görünmüyor

Ucu bucağı görünmüyor

​15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü.
Kırgınlıkları<br>bırakma zamanı

Kırgınlıkları
bırakma zamanı

Binali Yıldırım eşi ile Tuzla'da oy kullandı.

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
Tunceli'de<br>sıcak çatışma

Tunceli'de
sıcak çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Kadıköy'de can pazarı

Kadıköy'de can pazarı

Anne baba hayatını kaybetti, engelli oğulları kurtarıldı.
Havadan ve karadan<br>arama sürüyor

Havadan ve karadan
arama sürüyor

Sel felaketinde kayıp 3 kişi için 5. güne gelindi.
İstanbul<br>seçimini yapıyor

İstanbul
seçimini yapıyor

Yaklaşık 11 milyon seçmen için oy verme işlemi başladı.
Kuzey Irak'ta teröristlere darbe

Kuzey Irak'ta teröristlere darbe

Sinat-Haftanin bölgesinde PKK hedefleri vuruldu.
Dikkat çeken kare

Dikkat çeken kare

Oy pusulaları okullara böyle taşındı.
Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar

Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar

Yargıtay'dan çalışan anneler için karar aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.